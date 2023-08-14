Зачем чистить унитаз вилкой? Необычный, но эффективный метод (без царапин)

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Опубликовано: 14.08.2023 12:21 , Обновлено: 12.09.2023

Чистка унитаза вилкой — это не шутка, а блестящий способ добраться до самых проблемных мест в унитазе. Пожертвуйте одним из своих столовых приборов, и вы не пожалеете об этом. Не волнуйтесь, вы никак не сможете поцарапать вилкой керамическую поверхность. Правда, вам понадобится кое-что еще.

В наше время существуют моющие средства, флакон которых сконструирован таким образом, что с его помощью можно налить жидкость даже в самые труднодоступные места унитаза. Жидкость сама по себе дезинфицирует пространство, но необходимо также механическое воздействие, чтобы смыть всю грязь. Традиционная щетка для унитаза слишком громоздкая, а засовывать тряпки в щели просто неэффективно.

Существует гениальный прием с использованием вилки, которым поделились на портале Genialne.

Как почистить унитаз с помощью вилки?

Вам понадобятся всего две вещи: старая вилка и губка для мытья посуды. Наверняка в вашем доме найдется несколько таких столовых приборов, которые “из другого прихода” и не вписываются в набор. Стоит пожертвовать одним предметом, тем более что это будет инструмент многократного использования.

Разрежьте губку для мытья посуды пополам. С помощью ножа отрежьте жесткую сторону — должна остаться только мягкая часть губки. Наденьте губку на зубья вилки, до самой ручки, чтобы у нее не было шанса соскользнуть во время чистки. Можно аккуратно согнуть вилку в том месте, где заканчивается губка и начинается ручка. Когда все готово, можно приступать к чистке унитаза.

Вы даже не представляете, сколько грязи скрывается под краем. Этой области особенно пренебрегают, потому что ее очень трудно очистить.

Смочите губку на вилке, а затем налейте на нее любое моющее средство. Вставьте вилку под край и начните двигать, затем вытащите ее. Скорее всего, губка будет покрыта отвратительной грязью, которая ждала там неделями, а то и месяцами.

Протрите всю поверхность, а затем слейте воду, которая дополнительно вытянет грязь из труднодоступных мест. В самом конце можно пройтись по всему пространству ершиком для унитаза.

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