Зачем белорусам варить яблочную кожуру? Вот как поможет избавится от досадной проблемы с кастрюлей (и не только)

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Опубликовано: 29.01.2024 10:12 , Обновлено: 29.01.2024

Яблоки - вкусный и популярный фрукт, который покупают многие белорусы (а летом и осенью еще и собирают в своих садах). Из них можно приготовить отличные десерты, соки и смузи, да и в сыром виде они просто фантастические. Но что делать с их кожурой? Вместо того чтобы выбрасывать ее, она может помочь решить некоторые проблемы.

Не обязательно иметь большое количество яблочных очисток, чтобы превратить их в нечто чрезвычайно ценное. Достаточно кожуры от двух-трех фруктов, и ее стоит сохранить, а не выбрасывать. А все потому, что они богаты уксусной кислотой, которая прекрасно реагирует с алюминием. Что это значит?

Оказывается, с помощью кожуры вы сможете быстро и легко навести блеск в кастрюлях и удалить стойкие нагары. Нарежьте очистки на мелкие кусочки, положите их в кастрюлю с пригоревшей едой и залейте водой. Как только она закипит, нагревайте содержимое еще несколько минут. В результате нагар исчезнет, к тому же во время всего процесса будет выделяться приятный сладковатый запах. Это, кстати, послужит естественным освежителем воздуха.

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Как еще использовать яблочную кожуру?

Однако если у вас в наличии есть немного больше кожуры, стоит использовать ее немного по-другому. Порезанные на мелкие кусочки очистки плотно уложите в банку и залейте литром воды, в которой предварительно растворите 5 столовых ложек сахара.

Кожура должна полностью пропитаться водой, а после того как все будет готово, накройте банку тканью или марлей и отставьте на две недели. Каждый день перемешивайте содержимое банки деревянной ошпаренной ложкой.

Таким образом, вы приготовите домашний и натуральный яблочный уксус, который отлично справится с очисткой различных поверхностей.

Когда кожура осядет на дно банки, а на поверхности жидкости начнет образовываться пена, это признак того, что уксус нужно процедить. Перелейте его в стеклянную бутылку с распылителем и используйте как универсальное чистящее средство с приятным яблочным ароматом.

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