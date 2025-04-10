Зачем белорусам ставить стакан с солью в ванной? Вот как избавит от 6 распространенных проблем

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Опубликовано: 10.04.2025 12:46 , Обновлено: 10.04.2025

Соль — одна из главных приправ, которая есть в каждом доме. Без неё еда кажется пресной, но с её правильным использованием она обретает глубину и насыщенность. Однако соль можно использовать не только в кулинарии, но и в домашнем хозяйстве – например, в ванной комнате. Это звучит необычно и даже странно, но соль в ванной может действительно принести пользу.

Нейтрализация запахов

Соль — отличный природный абсорбент запахов, и её можно эффективно использовать для устранения неприятных запахов в ванной комнате или для освежения воздуха. Насыпьте в ненужный стакан соль и поставьте его в ванной для нейтрализации запахов. Можно добавить в соль несколько капель любимого эфирного масла.

Из соли можно приготовить натуральный освежитель воздуха. Налейте в бутылочку с распылителем тёплую воду, растворите в ней пару ложек соли и добавьте несколько капель эфирного масла. Полученный раствор можно распылять в воздухе или протирать поверхности для придания свежести.

Регулирование влажности

В ванной комнате влажность часто бывает повышенной, особенно после принятия горячей ванной или душа. Высокая влажность создаёт идеальные условия для роста плесени и грибка. Они появляются на стенах, потолке, швах плитки, душевых шторках и даже на предметах мебели. Плесень не только портит внешний вид помещения, но и может вызвать аллергические реакции, проблемы с дыхательной системой и другие заболевания.

Фото иллюстрационное

Соль может значительно снизить влажность, потому что обладает гигроскопичным эффектом. Просто поставьте в ванной комнате стакан с солью, и влажность снизится. Важно помнить, что соль нужно будет регулярно обновлять, поскольку она быстро насыщается влагой.

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Чистка унитаза

Соль – отличное средство для удаления известкового налёта и отложений в туалете. Вот как это работает:

налейте в унитаз не менее 1,5 литров горячей воды;

добавьте в унитаз 250 г соли и оставьте её на 10-15 минут;

с помощью ёршика почистите унитаз.

Фото иллюстрационное

Также можно насыпать в унитаз на ночь горсть соли. За это время соль растворит загрязнения и утром достаточно будет всё смыть. Этот способ позволяет не только растворять отложения, но и бороться с неприятными запахами из унитаза.

Борьба с запахами из стока

Для борьбы с запахом из слива раковины или ванны засыпьте столовую ложку соли в слив, залейте кипятком и оставьте на несколько минут. Это поможет убрать запахи и частично прочистить засоры.

Чистка отложений

Кроме того, соль способна механически удалять отложения в качестве своеобразного абразива. В сочетании с другими домашними средствами, такими как пищевая сода или уксус, эффект ещё больше усиливается.

Уход за ковриками

Наконец, соль можно использовать для ухода за ковриком в ванной , чтобы нейтрализовать неприятный запах и убрать грязь. Посыпьте коврик солью, оставьте на некоторое время, а потом просто пропылесосьте или вытряхните. Соль впитает лишнюю влагу и нейтрализует запахи.

Эти методы помогут поддерживать чистоту и свежесть в вашей ванной комнате естественным образом.

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