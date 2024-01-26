Зачем белорусам класть в холодильник пузырчатую пленку? Об этих 3 полезных трюках мало кто знает

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 26.01.2024 10:59 , Обновлено: 26.01.2024

Пузырчатую (воздушно-пузырьковую) пленку обычно используют при упаковке посылок. Однако это не единственное ее применение. Например, будет неплохо положить ее в холодильник. С ее помощи вы немного облегчите себе жизнь.

На самом деле, в холодильнике можно и даже нужно хранить много неочевидных вещей. Например, разделочную доску, губку или мел. Первая послужит дополнительной полкой и поможет организовать пространство. Два других предмета будут выполнять функцию поглотителя влаги. В то же время кофе или пищевая сода в холодильнике эффективно устранят неприятные запахи. Но зачем там нужна пузырчатая пленка?

Оберните продукты

Во-первых, благодаря своей структуре пузырчатая пленка будет служить подушкой, защищающей деликатные продукты от смятия. Положите на нее мягкие фрукты и овощи, чтобы они дольше сохраняли свежесть и идеальный вид.

[info_b]Вы можете обернуть продукты в пузырчатую пленку или просто выложить ею полки в холодильнике. Оба решения одинаково хороши и эффективны.[/info_b]

Положите на полки

Есть еще одна причина, по которой пузырчатая пленка отлично подходит для холодильника — с ней будет проще поддерживать бытовой прибор в чистоте. Все мы знаем, что полки в холодильнике часто пачкаются и их нужно регулярно очищать от остатков пищи. А мытье холодильника занимает некоторое время, что довольно утомительно. Однако если положить все на пузырчатую пленку, полки останутся чистыми. Вместо того чтобы мыть весь холодильник, вам нужно будет лишь заменить пузырчатую пленку. Просто, правда?

[info_b]Кстати, так же пузырчатую пленку можно использовать и кухонных шкафах.[/info_b]

Сохраните температуру

Пузырчатая пленка также обладает теплоизоляционными свойствами, поэтому вы можете использовать ее для защиты нагретых или охлажденных продуктов, чтобы они могли сохранять свою температуру в течение некоторого времени.

Где еще понадобится пузырчатая пленка?

Как ранее писал Телеграф, эта пленка пригодится при мытье полов. Достаточно небольшого куска, чтобы быстрее и легче вымыть пол, не размазывая грязь. Намотайте пузырчатую пленку на плоскую швабру и только после этого прикрепите к ней специальную тряпку для уборки.

Не оборачиваете швабру пузырчатой пленкой? Вот кому обязательно нужно так сделать

Кроме того, ей можно набить сумки, чтобы те сохраняли свою форму в шкафу долгое время.

Зачем набивать сумки пузырчатой пленкой? Через время вы скажете себе «спасибо»