Зачем набивать сумки пузырчатой пленкой? Через время вы скажете себе "спасибо"

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Опубликовано: 30.10.2023 13:13 , Обновлено: 30.10.2023

Пузырчатая (воздушно-пузырьковая) пленка — это изделие, которое обычно используют для защиты посылок или стеклянных и других хрупких изделий. Многие любят ее щелкать, используя как антистресс. Но не все знают, как применить ее с большей пользой. Например, можно набить ею сумки. Как это поможет?

Сумки — неотъемлемая часть практически любого наряда, а полки магазинов переполнены моделями разных цветов, форм и дизайна. Благодаря такому разнообразию одни сумки носят каждый сезон, а другие, например те, которые не подходят в определенную пору года, лежат в шкафу.

К сожалению, при неправильном хранении даже хорошие сумки легко деформируются. Предотвратить это как раз и поможет пузырчатая пленка. Просто возьмите несколько штук, которые остались у вас от посылок или покупок, и плотно набейте сумку.

[info_b]Этот простой и недорогой способ позволит любой сумочке выглядеть безупречно, даже если она лежит придавленная другими предметами.[/info_b]

При этом сумки — не единственные предметы, которые можно защитить от деформации с помощью пузырчатой пленки. То же самое можно сделать и с обувью, будь то зимние ботинки, кроссовки или туфли. Перед тем как убрать их в шкаф, аккуратно набейте их пузырчатой пленкой.

Однако, делайте это так, чтобы обувь и сумки сохранили свою форму и не были набиты под завязку, иначе вы можете просто повредить их.

Таким образом, пленка сэкономит не только деньги на покупку специальных наполнителей, но и место, так как вам больше не понадобятся коробки. При этом и сумки, и обувь даже через несколько месяцев будут выглядеть идеально.

Как еще применить пузырчатую пленку?

Еще один полезный способ — обернуть воздушно-пузырьковой пленкой швабру. В этот случае с ее помощью также можно решить одну популярную проблему, которая возникает при уборке.

Не оборачиваете швабру пузырчатой пленкой? Вот кому обязательно нужно так сделать