Не оборачиваете швабру пузырчатой пленкой? Вот кому обязательно нужно так сделать

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Опубликовано: 01.08.2023 13:49 , Обновлено: 12.09.2023

Зачем оборачивать швабру пузырчатой (воздушно-пузырьковой) пленкой? Казалось бы, чем может помочь этот странный метод. На самом деле, пленка с пупырышками, которые многие щелкают, используя как антистресс, поможет решить популярную проблему и сэкономить массу времени.

Иногда на мытье полов уходит гораздо больше времени, чем мы предполагали. Обычно это происходит из-за размазанной грязи, которая никак не желает убираться шваброй. Устранить эту досадную проблему можно очень быстро, если воспользоваться нехитрым домашним средством.

Если вы регулярно моете полы шваброй, то вам хорошо известно, что чаще всего грязь прилипает к углам тряпки, а центральная часть, как правило, не очень хорошо собирает всю грязь. В результате она размазывается по всему полу, а не собирается на швабре.

Эту популярную проблему можно решить с помощью пузырчатой пленки, так как тряпка швабры будет лучше прилипать к панелям, собирая грязь с пола. Благодаря ей мы также обеспечим лучшее давление, а это позволит удалить даже засохшую грязь, не оттирая и не боясь повредить панели.

Достаточно небольшого куска пузырчатой пленки, чтобы быстрее и легче вымыть пол, не размазывая грязь. Намотайте пузырчатую пленку на плоскую швабру и только после этого прикрепите к ней специальную тряпку для уборки.

Предварительно такую тряпку следует замочить в воде с жидкостью для мытья пола. В качестве альтернативы можно приготовить самодельное средство, которое будет работать не хуже. Достаточно добавить в 4 л воды 150 мл спиртового уксуса и немного средства для мытья посуды.

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