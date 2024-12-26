Зачем белорусам класть пустые тарелки в духовку? Этот трюк точно спасет в новогодние праздники

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Опубликовано: 26.12.2024 14:31 , Обновлено: 26.12.2024

Многие из нас даже не подозревают о полном потенциале скромного ящика, расположенного прямо под духовкой. Хотя традиционно многие используют его для хранения противней, сковородок и форм, в нем скрыта функция, которая может произвести революцию в ежедневном приготовлении пищи. Зачем класть туда пустые тарелки в новогодние праздники?

Руководства по эксплуатации духовых шкафов, которые пользователи часто игнорируют, содержат ценные советы по правильному использованию этого элемента кухни. Несмотря на небольшую глубину, этот ящик предназначен не только для хранения кухонных безделушек.

Дело в том, что выдвижной ящик под духовкой, нагреваясь во время работы прибора, создает идеальные условия для сохранения блюд теплыми. Это простой и полезный способ сохранить еду теплой, который может оказаться незаменимым, когда основные блюда готовятся в духовке, а гарниры уже ждут своей очереди.

Зачем нужен ящик под духовкой? Не для того, чтобы складывать сковородки

При этом ящик под духовкой наполнен теплым воздухом, что делает его идеальным не только для поддержания тепла уже готовых блюд, но и для подогрева пустых тарелок. Таким образом, на горячей поверхности блюдо будет остывать медленнее. Это особенно удобно, если гости опаздывают или вам необходимо время для чего-то еще.

К слову, можно не опасаться, что посуда треснет - температура в ящике правильно сбалансирована.

[info_b]Уделяя внимание безопасности, стоит помнить, что не стоит хранить в ящике термочувствительные предметы, такие как пластиковые контейнеры или кухонные салфетки, которые могут стать потенциальным источником опасности.

Стеклянную посуду, которая не является термостойкой, и деревянные кухонные аксессуары также следует перенести в другое место, чтобы избежать повреждений.[/info_b]

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