Зачем нужен ящик под духовкой? Не для того, чтобы складывать сковородки

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Опубликовано: 07.04.2023 10:03 , Обновлено: 07.04.2023

Многие люди хранят в ящике под духовкой сковородки, другую кухонную утварь и даже полотенца. Однако на самом деле это место предназначено совсем для другого.

Хоть складывать посуду в ящик под духовкой действительно очень удобно, оказывается, он напрямую связан с приготовлением блюд.

На самом деле, люди должны использовать ящик для духовки для хранения… только что испеченной пищи. Дело в том, что это позволит блюду дольше сохранять свою сочность и температуру, используя тепло предварительно разогретой духовки.

Если мы готовим в духовке большее количество еды, например, на праздник для большего количества людей, то ящик — неоценимая вещь, если мы хотим подавать все блюда еще теплыми.

Тем не менее, вряд ли кто-то после этого внезапно достанет все сложенное в ящике под духовкой. Ведь куда еще складывать большие сковородки? :)