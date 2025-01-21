Вы больше не будете мучиться, пытаясь отмыть бутылку. Вот как быстро сделать ёршик из 3 вещей

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Опубликовано: 21.01.2025 10:33 , Обновлено: 21.01.2025

В попытках вымыть бутылку или банку изнутри многие наверняка сталкивались с одной и той же проблемой: горлышко ёмкости очень узкое и рука туда попросту не влезает. Одни в такие моменты пытается вымыть бутылку настолько, насколько получается, а другие прибегают к химии. Однако существует по меньшей мере 3 эффективных способа вымыть бутылку. Telegraf.news собрал их и узнал как сделать специальный ёршик для бутылок за "копейки".

Старинная бутыль от вина, ваза для цветов или банка из-под компота - многие ёмкости и сосуды в доме могут иметь очень узкое горлышко, в которой руке никак не пробраться. Со временем это неизбежно приводит к образованию осадка и налёта, который уже не смыть обычной водой.

Один из самых простых способов справиться с проблемой - вооружиться специальным ёршиком для мытья бутылок. Такой аксессуар можно купить в магазине, а можно смастерить самостоятельно из того, что уже есть дома.

Как сделать ёршик для мытья посуды?

Сделать ёршик для посуды не составит труда, если у вас дома имеется губка для мытья посуды, палочки для суши и обычная резинка.

Разрежьте губку ножницами пополам, а затем сделайте несколько ровных надрезов по ширине одной части губки. Сделав это, возьмите две палочки для суши и обмотайте их с обоих концов губкой.

В завершение прикрепляем к нему резинку, чтобы все закрепилось. Ваш ёршик готов к работе!

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Как вымыть бутыль для вина?

Гигантские бутыли для домашнего вина у многих используются годами и их мытьё нередко превращается в настоящий квест. Высота сосуда не позволит вымыть все укромные уголки тщательно, да и едва ли у кого-то найдётся такой масштабный ёршик. Но есть весьма изобретательные трюки, которые позволят оттереть стенки бутля.

Одним из них поделилась пользовательница с ником flytiktok48, которая регулярно делится лайфхаками на все случаи жизни.

Женщина порекомендовала воспользоваться металлической губкой и магнитом. Технология чем-то напоминает мойку аквариума и позволяет оттереть загрязнения с внутренней стороны. Правда процесс может сопровождаться неприятным для уха скрежетом. Однако в комментариях нашлись те, кто придумал как разрешить эту проблему - обернуть магнит в бумагу.

https://www.tiktok.com/@flytiktok48/video/7407478469409377569?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D1%83&t=1737441625809

Внутрь бутля стоит налить тёплую воду с моющим средством, в которой можно будет “купать” губку для последующего мытья.

Как отмыть бутылки и банки при помощи крупы?

Отложившийся осадок на дне бутля можно отмыть задействовав гречку. Этим способом в TikTok поделилась пользовательница с ником lana.rurya. Она показала как трюк работает на примере пластикового бутля из водомата.

Налейте в ёмкость тёплую воду, добавьте 4 ст. ложки сырой гречки и 3 ст. ложки соды. После потрясите содержимое в бутылке, как показано в ролике.

https://www.tiktok.com/@lana.rurya/video/7259337338986319105?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D1%83&t=1737441625809

Комментаторы отметили, что для способа также можно использовать рис, пшено, косточки вишни или абрикоса и даже опилки. Некоторые поделились своими проверенными трюками схожего принципа.

“Я собираю яичную скорлупу специально для того, чтобы мыть бутылки. Сода+ скорлупа или жидкость для мытья посуды+ скорлупа”, - рассказала одна из пользовательниц про свой метод.

“Пучок крапивы и соль! Супер!” - посоветовала другая.

После процедуры бутль останется только прополоскать чистой водой. По такому же принципу можно мыть и детские бутылочки и не только.

Чем ещё отмыть налёт и осадок в бутылках?

Избавиться от надоедливого осадка можно и применив специальные чистящие средства. Например, залить сосуд горячей водой с добавлением кислородного отбеливателя на основе перокарбоната натрия. Такие средства, как правило, экологичны, безопасны и хорошо вымываются. Насыпьте его в ёмкость, залейте горячей водой, продержите некоторое время согласно инструкции. Большая часть загрязнений, как правило, отходит, при этом плохой запах исчезает, а бактерии погибают.

Также, согласно отзывам некоторый пользователей TikTok хорошо себя зарекомендовали для этой цели таблетки для очистки зубных протезов. Они работают по схожему принципу. Используйте их согласно инструкции.

https://www.tiktok.com/@mommy1chef/video/7286522395324583200?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%B2%D1%8B%D0%BC%D1%8B%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D1%83%D1%82%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D1%83&t=1737441625809

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