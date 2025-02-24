«Все делают это неправильно» - В TikTok показали лайфхак, как открывать колбасу, чтобы она не обветривалась. Белорусы предложили варианты

🎥 Видео

Опубликовано: 24.02.2025 15:34 , Обновлено: 24.02.2025

В TikTok появился очередной ролик из серии "вы всегда делали это неправильно". Автор показал лайфхак, как, по его мнению, нужно "правильно" открывать вареную колбасу, чтобы она не обветривалась. Комментаторы под роликом оценили идею и предложили свои варианты решения популярной проблемы.

На видео, которое меньше чем за сутки набрало почти 130 тыс. просмотров, мужчина продемонстрировал, как следует открывать батон вареной колбасы, если вы хотите, чтобы оставшийся не использованный кусочек дольше сохранился свежим и не обветрился.

“Даже колбасу вареную и то все открывают неправильно”, - заявил автор ролика и показал, “как надо”.

Разрезав батон пополам, он не стал снимать с него плёнку, а взял тот кусочек, на краю которого размещается металлический зажим, и провернул его несколько раз. Таким образом, колбаса начала выскальзывать из оболочки. Мужчина заявил, что именно так по задумке производителя нужно открывать колбасу - отрезать от батона столько, сколько нужно, а остаток заталкивать обратно в плёнку.

Некоторые зрители назвали показанный лайфхак “гениальным”, а кто-то призвал автора “срочно патентовать метод”.

“Кулибин прям! Но возьму на вооружение, если не забуду!” - написал один из комментаторов.

“Завод этого не предусмотрел, зато TikTok - предусмотрел”, - отметил другой.

Однако, в комментариях также пожаловались на то, что не со всеми колбасами этот трюк “прокатывает”. Во-первых, на видео автор использовал колбасу маленького размера, а с большой, по словам некоторых зрителей, может возникнуть “проблемки”. Во-вторых, метод совсем не подходит, по словам комментаторов, для сырокопчёной или прочих видов сухой колбасы. Однако автор настаивает, что варёной колбасой “всё получается без проблем”.

Некоторые усомнились в полезности лайфхака ещё и потому, что показанный способ никак не спасает от “заветривания” верхний срез колбасы и его, как ни крути сам батон, придётся закрывать как-то иначе. Например, один из комментаторов предложил заворачивать разрезанную колбасу в пергаментную бумагу или по примеру другого - класть колбасу срезом вниз на отдельную тарелочку.

Впрочем, судя по комментариям некоторых зрителей, люди уже подустали от бесконечной серии “вы всегда делали это неправильно”.

“Можно я хоть колбасу буду открывать без советчиков из TikTok?” - взмолился один из них.

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Тем же, кого этот “сериал” ещё не утомил, напомним о некоторых других полезных рекомендациях и лайфхаках, о которых раньше писал Telegraf.new. Например, о простом способе, как превратить нарезку лука в простейшую кухонную процедуру или как правильно натереть картошку для драников, чтобы они получились идеальными и хрустящими.

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