Врач призвал выбросить из дома 3 предмета, которые есть у тысяч белорусов

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Опубликовано: 17.09.2025 16:07 , Обновлено: 17.09.2025

Известный в социальных сетях врач Саурабх Сетхи, получивший образование в Гарварде (США), назвал три распространенных предмета домашнего обихода, которые следует выбросить как можно скорее, поскольку они могут нанести вред организму. Эти вещи есть в домах тысяч, если не десятков тысяч, белорусов.

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Доктор Саурабх Сетхи — гастроэнтеролог из Калифорнии (США), выпускник Американского института медицинских наук (AIIMS), Гарварда и Стэнфорда. Его клинический опыт - 20 лет.

В своем блоге в Instagram и TikTok он подчеркивает ключевую роль здоровья кишечника и его глубокое влияние на общее самочувствие. А также рассказывает о сложных связях между микробиомом кишечника и различными аспектами физического, психического и эмоционального здоровья.[/inf]

Разделочные доски

Один из предметов, который есть в тысячах домов белорусов, — это пластиковая разделочная доска.

«Следы от ножей могут привести к попаданию мельчайших частиц пластика в вашу еду», — пояснил Сетхи.

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Микропластик теперь присутствует практически во всем, к чему мы прикасаемся: от продуктов питания и одежды до воды, кухонной утвари и предметов домашнего обихода.

Они попадают из пластиковых изделий в наш организм либо через контакт, либо через употребление в пищу, накапливаясь со временем и нанося вред нашим гормонам, повышая риск заболеваний, вызывая сухость кожи, воспаления и колебания веса.

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«Риск возрастает с годами использования», — сказал специались, добавив, что «лучшими вариантами» являются ухоженная деревянная или бамбуковая доска. Или «гигиеничная» стеклянная доска, хотя она «быстро тупит ножи».

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Сковородки

Еще одним предметом первой необходимости на кухне, от которого он призвал отказаться, стали поцарапанные и треснувшие сковородки с антипригарным покрытием, поскольку они покрыты «вечными химикатами» под названием ПФАС (пер- и полифторалкильные вещества), связанными с целым рядом заболеваний, включая рак.

Перфтороктановая кислота (ПФОК) и перфтороктансульфоновая кислота (ПФОС) считаются двумя наиболее опасными формами ПФАС. Это синтетические химикаты, используемые в огнетушащей пене, антипригарной посуде и пятновыводителях для придания им водо- и пятноотталкивающих свойств.

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Международное агентство по изучению рака (МАИР) относит ПФОК к канцерогенам группы 1, что означает, что он вызывает рак у животных. ПФОС же относится к канцерогенам группы 2, что позволяет предположить, что он может вызывать рак у животных.

Также считается, что оба химических вещества нарушают работу эндокринной системы, то есть они имитируют гормоны организма и вмешиваются в выработку и реакцию на естественные гормоны, такие как эстроген и тестостерон.

Это увеличивает риск развития гормоночувствительных видов рака, таких как рак молочной железы и яичников.

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Доктор Сетхи объяснил: «В старых сковородках часто используется ПФОК, которая связана с репродуктивными и гормональными проблемами».

Он отметил, что “современные антипригарные сковороды не содержат ПФОК, но царапины все равно могут привести к выделению микроскопических частиц покрытия, а также любых добавок, попавших внутрь”.

По его словам, лучшими вариантами являются посуда из нержавеющей стали, чугуна или чистой керамики.

Свечи

Еще один предмет, которому, согласно заявлению профессионала, не место в здоровом доме, — это «обычная ароматическая свеча».

Он объяснил, что многие из них «содержат фталаты, которые могут нарушить работу гормонов, и парафин, который при сгорании может выделять сажу и летучие органические соединения».

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Фталаты чаще всего встречаются в пластмассах, поскольку они делают их пластичными и мягкими. Они используются в тысячах изделий: от пластиковой пищевой пленки до виниловых напольных покрытий, садовых шлангов и занавесок для душа.

По оценкам, они также присутствуют примерно в трех четвертях ароматизированных средств личной гигиены, таких как дезодоранты, лаки для ногтей, гели для волос, шампуни, мыло и лосьоны.

Эти химические вещества связаны с проблемами фертильности как у мужчин, так и у женщин.

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Не готовы отказаться от благоухающего дома? Врач посоветовал зажигать только неароматизированные соевые, кокосовые или восковые свечи.

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