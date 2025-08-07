Гастроэнтеролог призвал отказаться от 8 повседневных вещей и продуктов, пока не стало поздно
Гастроэнтеролог (врач, специализирующийся на здоровье органов пищеварения), выпускник Гарварда, предупредил, что повседневные предметы на кухне, в ванной комнате и других местах в доме могут незаметно наносить ущерб вашему здоровью.
Доктор Саурабх Сети из США утверждает, что большинство людей «неосознанно подвергаются воздействию» вредных химических веществ — от поцарапанных сковородок до пластиковых бутылок с водой.
По его словам, эти химические вещества могут повредить кишечник, нарушить гормональный фон и даже повлиять на здоровье мозга. И что хуже всего, они довольно распространенные.
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Доктор Саурабх Сетхи — гастроэнтеролог из Калифорнии (США), выпускник Американского института медицинских наук (AIIMS), Гарварда и Стэнфорда. Его клинический опыт - 20 лет.
В своем блоге в Instagram он подчеркивает ключевую роль здоровья кишечника и его глубокое влияние на общее самочувствие. А также рассказывает о сложных связях между микробиомом кишечника и различными аспектами физического, психического и эмоционального здоровья.[/inf]
Царапины или сколы на антипригарных сковородках
Список доктора Сетхи возглавляют поврежденные антипригарные сковородки. «Если на них есть царапины или сколы, им конец », — предупредил он.
Как пояснил врач, некоторая посуда может выделять токсичные пары и микропластик, особенно при нагревании до высоких температур.
[inf] К слову, на сайте белорусского Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья также сказано, что, согласно исследованиям, “даже неповрежденный тефлон (чаще всего на нем можно обнаружить малозаметные глазу царапинки, сколы, трещинки) выделяет токсичные вещества, которые наиболее активно продуцируются при нагревании и могут не только вызвать повышение уровня холестерина в крови, но и дать старт онкологическим заболеваниям”. [/inf]
Вместо таких сковородок в целях безопасности он посоветовал использовать посуду из керамики, чугуна или нержавеющей стали.
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Искусственные подсластители
Как утверждает американский врач, некоторые популярные заменители сахара, в частности, аспартам и сукралоза, могут нарушить микрофлору кишечника, повлиять на сигналы аппетита и связаны с непереносимостью глюкозы.
Он отметил, что чистый архат, стевия или цельные фрукты являются более полезными альтернативами, которые не повредят здоровью кишечника.
[inf]К слову, в 2023 году Всемирная организация здравоохранения включила аспартам в список предположительно канцерогенных веществ.[/inf]
Пластиковые бутылки для воды
Далее гастроэнтеролог подчеркнул, что пластиковые бутылки, особенно в жару, могут выделять химикаты, разрушающие гормоны, такие как BPA — даже те, на этикетке которых указано, что они не содержат BPA.
[inf]BPA - это химическое вещество, используемое в производстве пластмасс и эпоксидных смол. Оно может оказывать негативное воздействие на здоровье, особенно при попадании в организм через пищу и напитки.[/inf]
Доктор Сетхи порекомендовал перейти на бутылки из нержавеющей стали или стекла, чтобы полностью избежать подобных воздействий.
Ультрапереработанные упакованные продукты
Речь идет об упакованных пищевых продуктах с высокой степенью обработки.
Специалист утверждает, что многие упакованные закуски и готовые блюда содержат растительные масла, эмульгаторы, камеди и консерванты, которые могут повредить слизистую оболочку кишечника и повлиять на обмен веществ.
«Если вы не можете распознать ингредиенты, оставьте продукт на полке», — сказал он, порекомендовав вместо него цельные, минимально обработанные продукты.
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Ароматические свечи и освежители воздуха
Оказывается, если верить словам врача, аромат вашего дома может приносить больше вреда, чем пользы.
Доктор Сети предупредил, что многие свечи и спреи содержат фталаты и летучие органические соединения (ЛОС), которые связаны с нарушением гормонального фона и воспалением.
Более безопасными вариантами будут свечи из пчелиного воска, диффузоры эфирных масел или просто хорошая вентиляция.
Мясные деликатесы с консервантами
Мясное ассорти и обработанное мясо, по словам врача, часто содержат нитрит и нитрат натрия — консерванты, которые связаны с воспалением, изменениями в микробиоме кишечника и даже повышенным риском развития рака.
Доктор Сетхи утверждает, что выбор свежеприготовленного мяса является лучшим выбором для долгосрочного здоровья.
Антибактериальное мыло с триклозаном
Эксперт пояснил, что антибактериальное и противогрибковое вещество триклозан убивает не только вредные бактерии, но и полезные, что может нанести вред кожному барьеру и косвенно здоровью кишечника.
Доктор Сетхи посоветовал использовать обычное мыло и воду для ежедневного использования.
Стиральные порошки с сильным ароматом
Многие средства для стирки содержат синтетические отдушки и фталаты, которые прилипают к одежде и со временем могут раздражать кожу и нарушать гормональный фон, отметил профессионал.
Он посоветовал перейти на моющие средства без отдушек или использовать шерстяные шарики для сушки с несколькими каплями эфирного масла.
«Вам не нужно всего бояться. Но снижение токсиновой нагрузки — один из самых простых способов поддержать кишечник, мозг и гормоны», — резюмировал доктор Сети.
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