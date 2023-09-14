В TikTok показали, как добавить чеснок в еду без предварительной очистки. Что???

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Опубликовано: 14.09.2023 12:02 , Обновлено: 14.09.2023

Чеснок издавна широко используют не только в кулинарии, но и в народной медицине. Однако чистить его — настоящее мучение. Приходится аккуратно снимать шелуху, а потом отмывать руки от сильного аромата. Отныне эта проблема должна исчезнуть. В TikTok показали, как легко выдавить чеснок, предварительно не очищая каждый зубчик.

Проще лайфхака, наверное, не бывает. Вместо того чтобы несколько минут стоять с ножом, возьмите пресс для чеснока (чеснокодавку). Этот кухонный прибор значительно облегчает приготовление пищи, но многие используют его не по назначению.

Оказывается, достаточно положить зубчики чеснока в пресс, а затем прижать их, как обычно. В этом не было бы ничего удивительного, если бы не тот факт, что их можно выдавить… через кожуру.

Дело в том, что мелкие сита на конце пресса и давление отделяют овощ от шелухи, не требуя предварительно очищать чеснок. Это небольшое изменение даст большой эффект, так как сэкономит наше время и ускорит процесс приготовления. После того как чеснок будет выдавлен, просто выбросьте шелуху в мусорное ведро и вымойте инструмент.

[link href=“https://www.tiktok.com/@declutterpl?refer=embed” title=“@declutterpl” target=“_blank” rel=“noopener”] @declutterpl [/link] Wiesz, że czosnek można wycisnąć przez praskę bez obierania go? ? [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lifehack?refer=embed” title=“lifehack” target=“_blank” rel=“noopener”] #lifehack [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/kuchnia?refer=embed” title=“kuchnia” target=“_blank” rel=“noopener”] #kuchnia [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/domoweinspiracje?refer=embed” title=“domoweinspiracje” target=“_blank” rel=“noopener”] #domoweinspiracje [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/porady?refer=embed” title=“porady” target=“_blank” rel=“noopener”] #porady [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/dźwięk-oryginalny-7236801966783908634?refer=embed” title=”♬ dźwięk oryginalny - Agata | składanie i odgracanie” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ dźwięk oryginalny - Agata | składanie i odgracanie [/link]

Таким образом теперь можно добавлять чеснок в еду, не очищая его. Однако не забывайте предварительно помыть его.

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Как просто очистить чеснок, если нужны целые зубчики?

Но если вам не нужен выдавленные чеснок, а с ножом мучаться не хочется, есть несколько способов очистить чеснок за несколько секунд.

Например, с помощью микроволновой печи . Для этого достаточно поместить зубчики в емкость для нагрева, а затем поставить в микроволновку. Залогом успеха является правильная установка мощности (800 Вт) и времени (15 секунд). По истечении этого времени чесночная шелуха должна сойти сама собой.

Банка — еще одно простое, но не очевидное решение. В нее нужно положить чеснок, а затем закрутить крышку. Теперь нужно энергично встряхнуть банку, чтобы зубчики ударились обо все стенки емкости. Уже через несколько движений вы заметите, что шелуха отойдет сама.

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Кроме того, вода в миске — малоизвестный, но хорошо работающий метод. Достаточно погрузить в нее чеснок примерно на 5 минут. В итоге, если его вытащить и просушить бумажным полотенцем, шелуха быстро отойдет.

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