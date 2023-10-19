В доме без причины запахло рыбой? Вот почему это может привести к пожару

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Опубликовано: 19.10.2023 11:57 , Обновлено: 19.10.2023

Неприятные запахи в доме могут быть не только причиной дискомфорта, но и, свидетельствовать о серьезных проблемах в быту. Одним из опасных, как оказалось, является запах рыбы, который может привести даже к пожару. Необычным случаем поделилась в TikTok блогерша Клаудиа Андерсон.

26-летняя девушка из Шотландии рассказала, что в ее спальне несколько дней “воняло старой рыбой”, прежде чем она набралась смелости и обратилась за советом, сообщил NYPost. Теперь она жалеет, что ждала и делает все возможное, чтобы предупредить других о тревожной причине рыбного запаха.

Оказалось, что неприятный запах был вызван… неисправностью электропроводки, которая могла стать причиной пожара в ее доме.

“Рыбный запах в вашей спальне? ВЫЗОВИТЕ ЭЛЕКТРИКА!!!”, - написала она в подписи к своему видео.

“Вот то, что я не знала о потенциальной опасности пожара в электросети, пока это не случилось со мной”, - поделилась девушка.

По ее словам, хотя запах был необычным, она не хотела никому рассказывать о нем, потому что ей было “немного стыдно”.

Клаудиа решила, что источником запаха может быть водопровод, но, проверив ванную комнату, не обнаружила виновника.

Тогда она обратилась к Google, чтобы выяснить причину ужасного запаха. Там Андерсон прочитала, что причиной обонятельного нападения может быть проблема с электричеством.

К счастью, ее свекор работал электриком, поэтому она вызвала его для осмотра дома, и он определил, что источником проблемы является блок предохранителей.

“Там был провод, который отсоединился, и я не знаю, видно ли вам, но он фактически расплавил пластик на внутренней стороне розетки”, - сказала она.

Клаудиа призвала людей сразу же вызывать электрика, если они почувствовали запах рыбы.

Некоторые пользователи в комментариях также рассказали, что с ними происходило нечто подобное.

“У меня такое было - купил дом 80-х годов, в котором ничего не меняли, а кто-то просверлил кабели в стенах, страшно”, - написал один из них.

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Какие еще запахи в доме должны вас насторожить?

Как вы уже поняли, едкий, похожий на рыбный запах появляется, когда пластик, резина или другой материал рядом с этим прибором начинает плавиться.

Но есть еще несколько запахов, в том числе неожиданных, после которых стоит задуматься о проблемах:

Запах кошачьей мочи. Особенно стоит насторожиться тем, у кого нет животных. Дело может быть в протекающем хладагенте (аммиаке) из старого холодильника. Аммиак — токсичное вещество, поэтому нужно вызывать экспертов, пишет lifehacker.ru. Также такой запах может говорить о том, что где-то сдохла крыса или мышь.

Особенно стоит насторожиться тем, у кого нет животных. Дело может быть в протекающем хладагенте (аммиаке) из старого холодильника. Аммиак — токсичное вещество, поэтому нужно вызывать экспертов, пишет lifehacker.ru. Также такой запах может говорить о том, что где-то сдохла крыса или мышь. Запах немытой собаки . Это может говорить о том, что в доме завелись грызуны. Стоит избавиться от них, так как крысы или мыши являются разносчиками болезней.

. Это может говорить о том, что в доме завелись грызуны. Стоит избавиться от них, так как крысы или мыши являются разносчиками болезней. Запах застарелого пота. Скорее всего, что-то случилось с кондиционером (если он у вас есть. Внутри него есть фильтр, в котором накапливаются пыль, грязь и бактерии. Поэтому стоит его почистить или заменить.

Также помните, что запах газа, дыма, канализации и даже сырости (плесень) является поводом немедленно обратится к специалистам.

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