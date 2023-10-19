В доме без причины запахло рыбой? Вот почему это может привести к пожару
Неприятные запахи в доме могут быть не только причиной дискомфорта, но и, свидетельствовать о серьезных проблемах в быту. Одним из опасных, как оказалось, является запах рыбы, который может привести даже к пожару. Необычным случаем поделилась в TikTok блогерша Клаудиа Андерсон.
26-летняя девушка из Шотландии рассказала, что в ее спальне несколько дней “воняло старой рыбой”, прежде чем она набралась смелости и обратилась за советом, сообщил NYPost. Теперь она жалеет, что ждала и делает все возможное, чтобы предупредить других о тревожной причине рыбного запаха.
Оказалось, что неприятный запах был вызван… неисправностью электропроводки, которая могла стать причиной пожара в ее доме.
“Рыбный запах в вашей спальне? ВЫЗОВИТЕ ЭЛЕКТРИКА!!!”, - написала она в подписи к своему видео.
“Вот то, что я не знала о потенциальной опасности пожара в электросети, пока это не случилось со мной”, - поделилась девушка.
По ее словам, хотя запах был необычным, она не хотела никому рассказывать о нем, потому что ей было “немного стыдно”.
Клаудиа решила, что источником запаха может быть водопровод, но, проверив ванную комнату, не обнаружила виновника.
Тогда она обратилась к Google, чтобы выяснить причину ужасного запаха. Там Андерсон прочитала, что причиной обонятельного нападения может быть проблема с электричеством.
К счастью, ее свекор работал электриком, поэтому она вызвала его для осмотра дома, и он определил, что источником проблемы является блок предохранителей.
“Там был провод, который отсоединился, и я не знаю, видно ли вам, но он фактически расплавил пластик на внутренней стороне розетки”, - сказала она.
Клаудиа призвала людей сразу же вызывать электрика, если они почувствовали запах рыбы.
[link href=“https://www.tiktok.com/@mrsclaudiaanderson?refer=embed” title=“@mrsclaudiaanderson” target=“_blank” rel=“noopener”] @mrsclaudiaanderson [/link] Fishy smell in your bedroom? CALL AN ELECTRICIAN!!! [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fishysmell?refer=embed” title=“fishysmell” target=“_blank” rel=“noopener”] #fishysmell [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fishysmellinbedroom?refer=embed” title=“fishysmellinbedroom” target=“_blank” rel=“noopener”] #fishysmellinbedroom [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/electrician?refer=embed” title=“electrician” target=“_blank” rel=“noopener”] #electrician [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/sparky?refer=embed” title=“sparky” target=“_blank” rel=“noopener”] #sparky [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/callanelectrician?refer=embed” title=“callanelectrician” target=“_blank” rel=“noopener”] #callanelectrician [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/firehazard?refer=embed” title=“firehazard” target=“_blank” rel=“noopener”] #firehazard [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/electricalemergency?refer=embed” title=“electricalemergency” target=“_blank” rel=“noopener”] #electricalemergency [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/bedroom?refer=embed” title=“bedroom” target=“_blank” rel=“noopener”] #bedroom [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/bedroommakeover?refer=embed” title=“bedroommakeover” target=“_blank” rel=“noopener”] #bedroommakeover [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/ensuite?refer=embed” title=“ensuite” target=“_blank” rel=“noopener”] #ensuite [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/fire?refer=embed” title=“fire” target=“_blank” rel=“noopener”] #fire [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/firesafety?refer=embed” title=“firesafety” target=“_blank” rel=“noopener”] #firesafety [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7283522644270828320?refer=embed” title=”♬ original sound - Claudia Anderson” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Claudia Anderson [/link]
Некоторые пользователи в комментариях также рассказали, что с ними происходило нечто подобное.
“У меня такое было - купил дом 80-х годов, в котором ничего не меняли, а кто-то просверлил кабели в стенах, страшно”, - написал один из них.
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Какие еще запахи в доме должны вас насторожить?
Как вы уже поняли, едкий, похожий на рыбный запах появляется, когда пластик, резина или другой материал рядом с этим прибором начинает плавиться.
Но есть еще несколько запахов, в том числе неожиданных, после которых стоит задуматься о проблемах:
- Запах кошачьей мочи. Особенно стоит насторожиться тем, у кого нет животных. Дело может быть в протекающем хладагенте (аммиаке) из старого холодильника. Аммиак — токсичное вещество, поэтому нужно вызывать экспертов, пишет lifehacker.ru. Также такой запах может говорить о том, что где-то сдохла крыса или мышь.
- Запах немытой собаки . Это может говорить о том, что в доме завелись грызуны. Стоит избавиться от них, так как крысы или мыши являются разносчиками болезней.
- Запах застарелого пота. Скорее всего, что-то случилось с кондиционером (если он у вас есть. Внутри него есть фильтр, в котором накапливаются пыль, грязь и бактерии. Поэтому стоит его почистить или заменить.
Также помните, что запах газа, дыма, канализации и даже сырости (плесень) является поводом немедленно обратится к специалистам.
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