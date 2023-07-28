«Если вы почувствовали запах приправы...» — Эксперты рассказали, как избежать главной опасности в лесу

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Опубликовано: 28.07.2023 12:53 , Обновлено: 28.07.2023

Ежегодно тысячи людей отправляются в лес за грибами и ягодами, на пикники, в походы или просто прогулки. Однако каждого там могут подстерегать опасности. Эксперты рассказал, почему особое внимание стоит обращать на запахи, и как избежать опасной встречи с дикими животными.

По словам немецкого специалиста, сотрудницы Всемирного фонда дикой природы Дженифер Кальви, в лесу всегда требуется осторожность, а также хороший нюх.

Она отметила, что как только вы почувствуете запах приправы магги в носу, вы должны немедленно повернуть назад — это указывает на то, что поблизости водится кабан.

Запах магги вызван прорастанием трав в лесу, объяснил биолог Константин Бернер из Института Лейбница по изучению зоопарков и дикой природы в Берлине. Он особенно привлекает кабана. Там, где пахнет магги, дикая природа не за горами, и встреча может быть особенно опасной для людей.

Прежде всего, самки диких кабанов, которые часто путешествуют группами со своими детенышами, могут воспринимать людей как опасность и реагировать особенно агрессивно. Посетители леса могут встретить такие семьи в любое время года.

Дикий кабан пришел на людный пляж искупаться. Как реагировать в таких случаях?

Когда люди сталкиваются с этим диким животным, они должны сначала стоять на месте, вести себя тихо или прятаться за деревом. Дело в том, что, по словам специалистов, «кабаны очень плохо видят». Затем нужно, наблюдая за животным, медленно отступать в другом направлении.

К слову, в Беларуси дикие кабаны — не редкость. Их можно встретить не только в лесу, но и в городе.

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Что делать при встрече с другими дикими животными?

Если во время прогулки по лесу вы вдруг встретите дикое животное, это может вас сильно напугать. Но сбежать — не всегда лучшая идея.

Волк

Так, волки обычно держатся на расстоянии от людей. Однако в брачный период (в феврале-марте) могут подходить ближе.

Тот, кто встретится с волком, не должен убегать. Как и собаки, волки ошибочно принимают людей за убегающих от добычи. Вместо этого можно защитить себя куском дерева.

Это также помогает продемонстрировать силу и заявить о себе. “Встаньте, хлопните в ладоши, громко крикните, будьте доминирующим”, - посоветовала Кальви.

Рысь

Что касается рысей, то они «очень пугливы». По словам специалистов, «вы должны быть счастливы, если увидите их вообще». Эти животные убегают сами.

Кстати, в 2022 году недалеко от агрогородка Светиловичи в Чечерском районе Гомельской области белорусы заметили на дороге рысь. Как прошла их встреча, читайте по ссылке:

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Олень

Олени особенно опасны в период гона с сентября по октябрь. В этом случае нужно держаться от них на расстоянии и отступать в безопасное место. И не пугать животных.

Лисы

Лисы безвредны, пока они не больны. Держитесь на расстоянии от них. Заболевших лисиц можно узнать по тому, что их мех выглядит ужасно, а животные травмированы.

Ранее Телеграф писал, что в Витебской области, недалеко от поселка Сущево, водитель стал свидетелем, как на проезжу часть вышли три медведя.

«Ходи, блин, в лес!» — Под Витебском три медведя вышли на трассу