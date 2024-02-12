«Уж лучше так, чем в травмопункт» – Минский блогер показал дешевый лайфхак против гололеда

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Опубликовано: 12.02.2024 18:09 , Обновлено: 12.02.2024

Почти полмиллиона просмотров набрало видео в TikTok, где автор нашел решение очень актуальной на сегодняшний день проблемы для белорусов – как не поскользнуться в гололедицу. По опыту автора, все «дешево и сердито»: «Покупаете в магазине металлическую губку для посуды, стоит копейки. Оборачиваете обувь и – подошва не скользит!». «За две штуки отдал три рубля. А починить сломанную ногу выйдет дороже», – резонно заявил автор. Народ отозвался комментариями.

Прежде всего, люди поделились личным опытом падения и рассказали, как падали другие.

Эстетическая сторона этого лайфхака, особенно для обуви прекрасной половины человечества, конечно, вызывает вопросы. Однако именно женщина написала абсолютно здравую, на наш взгляд, фразу, которую мы вынесли в заголовок: «Уж лучше так, чем в травмопункт».

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Кто-то поведал о других способах остаться в вертикальном положении: «Женщина сегодня шла с пакетом соли и сыпала впереди себя».

«У меня подруга наждачку приклеила на подошву. Лучше и дольше работает, чем пластырь клеить», – посоветовала одна женщина. И получила дополнительную рекомендацию: «Только надо водоотталкивающим клеем клеить».

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Кто-то раскритиковал спецсредсва: «Ледоступы не работают от слова совсем, у меня две штуки валяются. А этот способ нужно будет попробовать». Впрочем, с этой критикой согласились не все.

Конечно, нашелся и шутник, который «лучшим лайфхаком» назвал вызов такси.

Остаемся с гололедицей?

Ранее Телеграф писал, что белорусов предупредили о приближении мощного антициклона, сформированного в холодном воздухе, который принесёт с собой новую волну похолодания. Об том, ссылаясь на численные модели прогноза погоды, сообщили авторы телеграм-канала “Надвор’е”.

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