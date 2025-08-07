Уборщики посоветовали наносить вазелин на дверцу холодильника

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Опубликовано: 07.08.2025 14:37 , Обновлено: 07.08.2025

Вазелин имеет широкое применения - от промышленностей до бьюти сферы. Его нередко рекламируют как эффективное средство для красоты, и вы, возможно, даже сами часто используете его в уходе за кожей. Однако у этого замечательного средства есть и другие преимущества. Например, эксперты по уборке советуют наносить его на определенное место на дверце холодильника - на уплотнитель и возле него. Зачем?

Как пояснила эксперт по уборке в британской компании Tap Warehouse Нэнси Эмери, “уплотнители холодильника задерживают влагу и крошки, превращая их в уютную среду для размножения плесени и бактерий во влажном летнем воздухе”.

Она посоветовала еженедельно протирать резинку теплой мыльной водой или смесью белого уксуса и воды.

«Для удаления стойких загрязнений попробуйте использовать старую зубную щётку, чтобы глубоко почистить складки. После этого нанесите немного вазелина на уплотнитель — это поможет сохранить резину и сохранить её герметичность», — порекомендовала специалист.

Этот лайфхак подтвердили и на портале House Digest: “Если у вас проблемы с дверцей холодильника, которая неплотно закрывается , ваша маленькая баночка вазелина может стать ключом к успеху”.

“Использование вазелина для герметичной фиксации дверцы холодильника — отличный вариант, пока вы не решите проблему самостоятельно. Так что можете быть уверены, что продукты в вашем холодильнике останутся свежими и охлаждёнными”, — добавили там.

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Как правильно нанести вазелин на дверцу холодильника и уплотнитель?

Всё, что нужно сделать, — это нанести тонкий слой средства на уплотнитель холодильника, в том месте, где он плотно прилегает к прибору. Предварительно резинку нужно очистить.

[inf]К слову, в инструкции к некоторым холодильникам (более старых моделей) в разделе «Чистка и обслуживание» также рекомендовали проводить легкую чистку и наносить вазелин два раза в год, утверждают люди в соцсетях.[/inf]

По словам одного из пользователей на сайте Justneedspaint, который попробовал лайфках и показал фотографии, он боялся, что “из-за липких свойств вазелина к уплотнителю будут прилипать волосы, крошки и прочий мусор, и это будет совершенно отвратительно”. Однако отметил, что спустя 3 месяца ничего подобного не обнаружил, а “часть вазелина, похоже, впиталась или испарилась со стороны ручки двери”.

Он также предупредил: “после того, как вы закончите работу и попробуете открыть дверцу холодильника в первый раз открыть ее будет трудно ”.

Кстати, ранее Telegraf.news писал, что у вазелина доволного много преимуществ и много применений. Он увлажнит потрескавшиеся губы, восстановит кутикулу вокруг ногтей и смягчит кожу на локтях и коленях, как никакой другой продукт. Но также вазелин можно применять самыми неожиданными способами. Нашли 10 таких.

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