Как легко открыть банку с винтовой крышкой? Сила не понадобится

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Опубликовано: 12.04.2023 12:33 , Обновлено: 12.04.2023

Открыть банку часто бывает очень непросто, если она была закручена очень крепко. Есть множество способов это сделать — использовать нож, бить крышку о пол, использовать кипяток или специальную открывалку. Если вы задаетесь вопросом, как открыть банку без применения силы, есть одно простое решение.

Как открыть банку без применения силы?

Есть как минимум два простых решения, которые облегчат вам задачу.

Вместо того, чтобы использовать нож, чтобы открыть банку, используйте… открывалку для бутылок.

Все, что вам нужно сделать, это схватить этим кухонным инструментом нижнюю часть крышки и аккуратно отогнуть ее вверх. В этот момент вы услышите легкое шипение. Это признак того, что банка готова к открытию, и все, что вам нужно сделать, это слегка повернуть крышку.

Таким способом поделился польский шеф-повар Ян Куронь.

Не повредится ли крышка? Многие люди сомневаются в этом, однако Куронь отметил, что если открывать крышку с правильной силой, то она не повредиться. По его словам, «достаточно не сгибать крышку с силой».

Как открыть банку с помощью воды?

Есть еще один способ открыть банку без применения силы. Все, что вам нужно сделать, это использовать кипящую воду.

Поставьте банку вверх дном в кастрюлю, в которой кипит вода. Подождите несколько минут, и крышку будет легко открутить. Делайте это аккуратно.

А деревянной ложкой?

Еще один способ открыть банку без применения силы — постучать по ней деревянной ложкой.

Аккуратно постучите по дну банки и краям крышки. Открыть банку станет намного проще, выпустив собранный в ней воздух.