Только не шампунь и не мыло. Чем заменить стиральный порошок, если внезапно закончился?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 22.10.2024 11:33 , Обновлено: 22.10.2024

Что добавить в стиральную машину, когда нужно быстро постирать белье, а порошка или геля не хватает? Альтернатива есть - просто отправляйтесь на кухню или возьмите средство из ванной. Три продукта могут спасти стирку, особенно когда нужно немедленно включить стиральную машину, а магазины закрыты или бежать в них совсем не хочется.

Оказывается, вместо порошка можно использовать… ополаскиватель для рта. Да, это не ошибка!

Просто добавьте около 50-80 мл этого средства в барабан стиральной машины — и вы сможете успешно отстирать одежду, избавив ее от пятен и сохранив свежий запах.

Это простой и безопасный выход из затруднительного положения.

Ополаскиватель для рта также может заменить и кондиционер для белья.

Что еще можно использовать вместо стирального порошка?

Среди домашних средств стоит отметить силу пищевой соды, которая не только справляется со сложными пятнами, но и бережно относится к коже.

Также обратите внимание на уксус, который не только отстирывает одежду, но и смягчает ее, не оставляя сильного запаха.

Эти 4 продукта сделают постельное бельё белоснежным, как после химчистки. Что добавить во время стирки?

Остерегайтесь неподходящих веществ

Хотя творческий подход к решению бытовых проблем желателен, эксперты советуют соблюдать осторожность.

Такие средства, как жидкость для мытья посуды или шампунь для волос, могут показаться полезными, но их использование в стиральной машине рискованно и может привести к повреждению прибора.

Поэтому стоит следовать проверенным советам, которые не только облегчат стирку, но и защитят вашу бытовую технику.

Ранее Telegraf.news писал, как использовать при стирке белых вещей аспирин. Дело в том, что аспирин содержит ацетилсалициловую кислоту, которая эффективно удалит пятна.

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