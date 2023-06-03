Спите с открытыми окнами? Вот почему стоит немедленно прекратить. А что делать, если жарко?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 03.06.2023 13:34 , Обновлено: 12.09.2023

Многие думают, что спать с открытым окном полезнее, особенно летом. Однако это заблуждение. Ученые во время нового исследования выяснили, почему все люди должны закрывать окна на ночь.

Согласно исследованию Университета Иоганна Гутенберга в Майнце, существует связь между ночными шумами и выбросом гормонов стресса. Эти гормоны стресса могут даже привести к повышению уровня холестерина и высокому кровяному давлению в долгосрочной перспективе, пишет немецкий Focus.

Нас окружают уличные шумы или шум проезжающих автомобилей. Кажется, что наш мозг блокирует многие из этих раздражителей окружающей среды в течение дня. Однако мы воспринимаем их ночью, даже когда спим и не просыпаемся от них.

Учение в своем исследовании, опубликованном в журнале Noise & Health, также отметили связь между ночным воздействием окружающего шума и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Одним из объяснений является бдительность наших предков, которые воспринимали шум как указание на возможные источники опасности, особенно ночью. Поэтому наш организм все еще находится в состоянии боевой готовности, гормоны стресса готовят нас к возможному побегу.

Таким образом лучше держать окна закрытыми на ночь, особенно в городах и в местах, где не совсем тихо.

А что делать, если ночью жарко?

Американский врач Мэтью Эббен объяснил, что правильная температура во время сна чрезвычайно важна. Часть восстановительного цикла нашего организма включает охлаждение тела во время отдыха — именно то, что кажется многим из нас недостижимым летом. Оптимальной температурой в спальне считается 18-20 градусов, но что делать, если температура в нашем доме ощущается как 30? Вот что посоветовали специалисты:

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К слову, вы также можете сделать охлаждающее устройство для квартиры из картона и пластиковых бутылок.:

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