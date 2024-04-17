Эксперты рассказали, почему нельзя снимать обувь в самолёте, и что будет, если надеть пижаму

Опубликовано: 17.04.2024 21:32 , Обновлено: 18.04.2024

Вы когда-нибудь летали на самолёте в шлёпанцах или другой открытой обуви? Эксперты называют это серьёзной ошибкой, которая может привести, например, к грибку стопы. А почему лучше не надевать на борт пижаму? Бывшие сотрудники экипажа дали ответ.

Специалисты советуют не надевать в самолёт обувь с открытым носком, например, сандалии или шлёпанцы (даже, если вы летите в тёплые страны). Делается это для поддержания гигиены. Эксперты отмечают, что пол в самолётах грязнее, чем может показаться на первый взгляд. Например, при турбулентности пространство в туалете и вовсе может быть покрыто… содержимым унитаза.

“Вероятно, прошли те времена, когда пол под сиденьями тщательно мыли и чистили. Не забывайте всегда надевать обувь, особенно когда идёте в туалет. Не надо надеяться на то, что жидкость на полу — это просто вода…” — предупредил бывший член экипажа Бобби Лорри.

Он рассказал, что ковры пылесосят только в том случае, если позволяет время, и чистят пятна там, где необходимо. Когда что-то проливается (еда или напитки), команда убирает определённую область, а на другой части спокойно могут распространяться микробы.

Эксперты также подчеркнули, что перед вылетом стоит внимательно ознакомиться с правилами той или иной авиакомпании. У некоторых из них есть чёткие рекомендации по дресс-коду. За несоответствие вас могут высадить из самолёта, пишет издание Onet.

Еще один совет касается людей, которые любят путешествовать в пижамах. Да, во время полёта нам важно, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Однако не стоит забывать, что большинство не переодевается и гуляет в таком наряде по аэропорту…

Кроме того, не стоит забывать про тёплую одежду и брать с собой несколько вещей “про запас”. Эксперты отметили, что невозможно предугадать температуру на борту, поэтому лучше перестраховаться.

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