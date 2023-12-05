Смажьте лопату этим недорогим средством. Уборка снега пойдет в разы легче и быстрее
Начало декабря в Беларуси выдалось очень снежным — многим пришлось часами очищать дороги во дворах, чтобы свободно выйти из дома, кто-то даже откапывал свои автомобили. А впереди — еще много зимних дней. Поэтому стоит узнать о способе, который значительно облегчит этот процесс. Поможет всего лишь одно недорогое средство, которое можно купить в аптеке или магазине.
Уборка снега с участка не обязательно должна быть сложной и отнимать много времени. Достаточно попробовать простой трюк. Для этого нужно смазать внутреннюю часть лопаты и ее металлические детали… вазелином.
[info_b]Так, в белорусских аптеках вазелин можно найти за 1-7 рублей (в зависимости от объема). А в интернет-магазинах баночка в 45 мл стоит около 5 рублей.[/info_b]
Почему это стоит сделать? Оказывается, это незаметное средство предотвратит прилипание снега к лопате. Таким образом, снег на не успеет “уплотниться” на инструменте до того, как вы разгребете сугробы во дворе. Как следствие — вы потратите меньше времени на уборку.
Если у вас нет дома вазелина, можно заменить его маргарином, сливочным маслом или смальцем (жир из сала). Также подойдет и парафиновая свеча.
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Чем посыпать дорожки, кроме соли?
Многие посыпают ступеньки и дорожки во дворах солью, чтобы предотвратить скольжение. Однако, оказывается, в большом количестве она может навредить растениям.
К счастью, соль можно заменить другим продуктом, который также можно найти на вашей кухне. Речь идет о пищевой соде.
Однако у этого действия есть один довольно существенный недостаток — вам потребуется очень большое количество порошка.
Ранее Телеграф писал, что многие водители не любят снег и мороз по целому ряду причин, и замерзшие стекла автомобиля — одна их них. Наверняка никому не нравится чистить их в мороз. К счастью, есть возможность быстрее и проще подготовить автомобиль к поездке. Вам понадобится одна жидкость, которая наверняка есть у вас в машине.
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