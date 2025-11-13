Мокрое или сухое? Вот что на самом деле означают цифры загрузки белья на стиралке

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Опубликовано: 13.11.2025 14:47 , Обновлено: 13.11.2025

Сколько белья можно загружать в стиральную машину? Казалось бы, ответ очевиден, ведь практически каждый современный производитель оставляет "подсказку" на виду, указывая вес прямо на машинке. Но многих цифры вводят в ступор - речь о весе сухого белья при загрузке или максимальной нагрузке, которую выдерживает барабан?

При покупке стиральной машины вы наверняка обращали внимание на максимальную загрузку - 5, 7, а в некоторых современных машинах даже 10 кг. Но мало кто задумывается и вряд ли уточняет у продавцов, что значит эта цифра на самом деле. А ведь вес сухого белья, загружаемого в барабан, и вес того же белья после полного намокания - это две разные цифры.

Между тем, от правильного ответа на этот вопрос зависит не только качество стирки, но и срок службы самой техники. Сами производители бытовой техники и специалисты по её ремонту предупреждают: перегруз барабана стиральной машины - это нарушение правил её эксплуатации. Это может привести сразу к нескольким неприятным последствиям:

снижению качества стирки - в перегруженном барабане стиральный порошок попросту не вымывается полностью из тканей, это не только грозит вам отстиравшимися пятнами и повторной стиркой, но и появлением неприятных запахов в барабане;

появлению посторонних звуков и вибраций;

неисправности амортизаторов;

быстрому изнашиванию двигателя, что может привести к преждевременной поломке и дорогостоящему ремонту.

Так что же значит цифра “7” на стиралке?

Если внимательно прочесть инструкцию по эксплуатации, станет ясно, что цифры, указанные на стиральной машине, указывают на вес сухого белья, которое можно загрузить в барабан до начала стирки.

То есть максимальная нагрузка на барабан заложена производителем в разы выше этого показателя. Проектировщики прекрасно понимают, что масса белья после того, как оно намокнет, будет значительно больше — вдвое, а то и втрое больше. Например, 7 кг сухого хлопкового белья после намокания могут завесить на 14–18 кг.

Но производители указывают меньшую цифру, подсказывая вам, какой именно объём белья конкретная машинка может эффективно постирать без перегрузки двигателя, подшипников и других деталей.

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Как определить вес белья на глаз?

Как правило, производитель не рекомендует загружать машинку на все 100% допустимой мощности. Оптимальной считается загрузка на 80–90%. Но вряд ли каждая хозяйка взвешивает свои полотенца, джинсы и пододеяльники перед тем, как бросить их в барабан стиралки.

На самом деле, есть простой лайфхак, который может служить верным ориентиром в этом вопросе и избавить вас от необходимости держать в ванной специальные весы для белья: после закладки белья в барабан между бельем и верхним краем барабана должно оставаться свободное пространство размером с ладонь.

Кроме того, можно ориентироваться на средний вес самых распространённых вещей, которые мы еженедельно стираем в машинке:

Постельное белье, 1 комплект – около 2,5 кг.

Джинсы, 1 пара – примерно 0,8–1 кг.

Футболка – до 0,3 кг.

Банное полотенце — до 0,8 кг.

Кофта или свитер – до 1 кг.

Кстати, максимальная загрузка барабана для одной и той же машинки может отличаться в зависимости от программы стирки - обычно это также указывается в инструкции по эксплуатации.

К примеру, изделиями из хлопка и смешанных тканей можно загружать барабан на 100%, а вот из одежду синтетики рекомендуют загружать не более 3–4 кг. Для деликатной стирки, изделий из шерсти, шёлка советуют загружать и того меньше - не более 2 кг.

Такую же небольшую загрузку рекомендуют для режима быстрой стирки. Если стирать на ней бельё свыше 1,5–2 кг, оно просто не успеет хорошо выстираться и прополоскаться.

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