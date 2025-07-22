На «АТЛАНТе» объяснили, почему последняя минута стирки может растянуться на пять: «Это нормально»

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Опубликовано: 22.07.2025 07:47 , Обновлено: 12.08.2025

Последняя минута стирки в машинке-автомате уже давно стала интернет-мемом. Многие пользователи замечали, что она никогда не длится одинаковый промежуток времени и ты никогда не угадаешь, когда услышишь сигнал окончания цикла стирки, даже если будешь стоять над ней с секундомером. Кажется, она работает по какой-то своей системе измерения времени, не соответствующей общепризнанной. Журналисты Telegraf.news обратились за разъяснениями к специалистам ЗАО «АТЛАНТ».

На предприятии подтвердили, что миф о «бесконечной» последней минуте стирки – не такой уж и миф. Как пояснил* главный конструктор бытовой техники ЗАО «АТЛАНТ» Сергей Насеко*, индикатор на машинке показывает эталонные цифры, полученные производителем в ходе многократных испытаний. Но экспериментальные условия редко бывают идентичны тем, в которых стирают рядовые белорусы. Да и у одной хозяйки от стирки к стирке условия меняются, даже при использовании одной и той же программы. Загрузили разное количество белья – и вуаля – условия изменились в один момент.

Это, как оказалось, напрямую влияет на продолжительность выбранной вами программы. Так что в ситуации, когда цифры на индикаторе не соответствуют реальному времени работы машинки, по словам производителей, нет ничего необычного.

Сергей Насеко. Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

«Это нормально, - пояснил главный конструктор бытовой техники ЗАО «АТЛАНТ» Сергей Насеко и объяснил технические нюансы вопроса. - Дело в том, что электроника стиральной машины оптимизирует расход воды и электроэнергии в зависимости от загрузки и многих других параметров. Электроника в процессе стирки несколько раз сравнивает эти показания и оптимизирует расходы. Поэтому, допустим, на дисплее может гореть одна минута, но на самом деле она будет длиться 5 минут».

[info_b]В руководстве по эксплуатации стиральных машин, кстати, чётко прописано, что время работы на той или иной программе может отличаться от указанного изначально, в зависимости от многих переменных. Вот только несколько ключевых параметров:

количество белья, которое вы загрузили в барабан,

температура воды,

давление воды в системе.[/info_b]

Журналисты Telegraf.news сами побывали в лаборатории ЗАО «Атлант», где проводят ресурсные испытания стиральных машин на этапе разработки новых моделей (и доработки старых, когда в конструкцию вносятся какие-то значимые изменения). Там имитируют работу техники в течение 10 лет – именно таков срок службы, гарантированный «АТЛАНТ».

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский













В отличие от производства, где на станции приемо-сдаточных испытаний на конвейере каждую готовую стиральную машину для проверки качества прогоняют в течение 5 минут только с водой, здесь стиральные машины работают в условиях реальной эксплуатации – с порошком и бельём, причём непрерывно, в 2-3 смены.

Каждую модель подключают к специальному стенду, чтобы проанализировать, насколько хорошо машина выполняет свою функцию. При этом работа машины сравнивается с эталонным импортным оборудованием, которое гарантирует стабильную работу и на которое равняются все производители бытовой техники. В качестве «объекта» испытания используется специальные полоски ткани, которые загрязняют по особой методике, чтобы имитировать различные виды загрязнений.

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский

Фото: Telegraf.news/Алексей Смоленский





По результатам анализа работы испытуемой машинки и сравнения с результатом эталонной техники специалисты принимают решение, соответствует ли новая модель заявленному классу энергоэффективности, классу стирки и классу отжима.

«Так вот если эти машинки на стендах загрузить в одно и то же время, с одним количеством белья, выставить одинаковую программу, то три разные машины отстирают практически в одно и то же время, приближенное к рекомендованному. Допустим, программа рассчитана на 1:40. Они отстирают за 1:30 или 1:25. В большую сторону – никогда», - заверил Сергей Насеко.

А почему белье после стирки неприятно пахнет?

Ранее Telegraf.news рассказал, почему далеко не всегда несвежий запах, который порой появляется у свежевыстиранной одежды спустя пару дней, связан непосредственно с качеством стирального порошка или неполадками в работе стиральной машины. Специалисты «АТЛАНТа» назвали одну распространённую, но не самую очевидную возможную причину.

Бельё после стирки неприятно пахнет? На «АТЛАНТе» назвали одну неочевидную причину