Сколько можно носить бюстгальтер, не стирая его? Многие белоруски удивятся ответу эксперта

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Опубликовано: 06.04.2023 08:19 , Обновлено: 12.09.2023

Некоторые женщины меняют бюстгальтер каждые несколько дней, другие делают это ежедневно. Но сколько раз на самом деле его можно носить, не стирая? Эксперт рассказала об оптимальном времени носки и посоветовала, как правильно постирать бюстгальтер, чтобы не испортить его.

Многие женщины задаются вопросом, как часто нужно стирать бюстгальтеры. Оказывается, ответ вовсе не так очевиден, как может показаться.

Польская экспертка Изабелла Сакутова, которая работает в сфере подбора бюстгальтеров, посоветовала «использовать правило трех бюстгальтеров: один носим, ​​второй стираем, а третий отдыхает».

Она порекомендовала не носить один и тот же бюстгальтер два дня подряд, так как это «негативно сказывается на волокнах». По словам Сакутовой, они быстрее теряют эластичность, и в результате бюстгальтер уже не имеет нужной формы и перестает выполнять свои функции.

Считается, что один бюстгальтер можно носить до 2-3 раз, прежде чем его нужно будет стирать. Однако если вы собираетесь в спортзал или у вас был напряженный день, постирайте его сразу же.

Как правильно стирать бюстгальтер, чтобы его не испортить?

Как правильно стирать бюстгальтеры, чтобы они надолго сохраняли хорошую форму и идеально поддерживали грудь?

Оказывается, здесь лучше всего подойдет ручная стирка, которая очень деликатна. Так что забудьте о стиральной машине, которая, даже работая по легкой программе, запросто может повредить белье.

Просто налейте в таз теплую воду (температура не должна превышать 30 градусов) и добавьте мягкое средство для стирки. Застегните крючки бюстгальтера, а затем опустите его в воду с моющим средством на 15-20 минут.

После этого не забудьте высушить бюстгальтер, например, разложив его на полу или на сушилке.