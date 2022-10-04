Врачи рассказали, какие три части тела достаточно мыть каждый день

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Опубликовано: 04.10.2022 17:02 , Обновлено: 04.10.2022

Многие врачи утверждают, что принимать душ или ванну каждый день не нужно. По их словам, чрезмерное мытье тела смывает полезные бактерии с поверхности кожи, делая ее сухой и раздраженной. Будет достаточно ежедневно мыть всего три части тела.

Частый душ сокращает жизнь?

Некоторые люди привыкли мыться утром и вечером. Иногда чаще — например, когда на улице жарко или после тяжелой тренировки.

Но, оказывается, врачи сходятся во мнении, что чрезмерное мытье тела и обработка кожи мылом плохо влияет на ее состояние и может ослабить нашу иммунную систему. Именно поэтому новорожденных купают раз в два-три дня, чтобы чрезмерно не сушить кожу, которая без защиты легко раздражается.

Специалисты рекомендуют каждый день ополаскивать кожу всего тела водой и не пользоваться моющими средствами. Исключением являются три части, которые необходимо каждый день тщательно мыть с мылом, пишет Ofeminin.

Подмышки

Если вы много потеете, бактерии в складках кожи придают вашему телу неприятный запах. Также могут возникнуть зуд и воспаление.

Ежедневное мытье подмышек водой с мылом убьет бактерии и предотвратит их рост. Это уменьшит риск проблем с кожей и сделает вас приятно пахнущей.

Интимные зоны

Даже если вы решили не принимать душ ежедневно, вы должны мыть паховую область и менять нижнее белье каждый день.

На коже и лобковых волосах вокруг половых органов могут обитать миллионы вредных бактерий, которые приводят к инфекциям и неприятному запаху. Это также может подвергнуть вас риску развития серьезных заболеваний.

Мытье интимных мест теплой мыльной водой помогает сохранить кожу чистой.

Ноги

Ноги — одна из самых игнорируемых частей тела, особенно когда речь идет о гигиене. Люди часто прыгают в душ, моют все тело и не думают о ногах, потому что полагают, что вода, которая в конце концов стечет на них, сделает свое дело.

Однако ноги требуют большего внимания, чем вы думаете. Именно в них скапливается пот, особенно если вы носите носки весь день. Их ежедневная чистка поможет предотвратить появление неприятного запаха или развитие стригущего лишая.

Обратите внимание на эти части

Кроме того, стоит правильно очищать и другие части тела при мытье. Помимо подмышек, паха и ног, вот некоторые части тела, которые считаются укрытием для бактерий:

под ногтями;

за ушами;

пупок;

задняя часть шеи.

Кстати, ранее Телеграф писал, как правильно мыть волосы:

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