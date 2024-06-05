Клубника в картофельном тесте? Нашли идеальный рецепт вареников для белорусов

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Опубликовано: 05.06.2024 16:38 , Обновлено: 05.06.2024

В разгар сезона клубники в меню белорусов возвращаются вареники. Версий этого простого и любимого блюда может быть множество, но в ходу всегда оказываются менее хлопотные рецепты, которые ничем не уступают более трудозатратным вариациям. Нашли для вас именно такой рецепт. Приготовив эти вареники с клубникой в картофельном тесте, вы порадуете всех членов семьи и захотите повторения.

В наши дни ничего не препятствует тому, чтобы отправиться в магазин и купить вареники на любой вкус. Однако они никогда не сравнятся с свежими и домашними варениками с сезонными ягодами внутри. Приготовление этого блюда не требует особых навыков и по силу даже начинающие хозяйкам. Поэтому вместо того, чтобы довольствоваться магазинными варениками, возьмите несколько продуктов и приготовьте их самостоятельно.

Как приготовить вареники с клубникой? Порадуйте свою семью этим рецептом

Ингредиенты:

полстакана пшеничной или светлой полбяной муки,

полкилограмма картофеля,

1 столовая ложка крахмала

1 яйцо + 1 желток,

1 столовая ложка сахарной пудры,

примерно 200 г промытой клубники.

Приготовление:

Отварите картофель без соли, а когда он остынет, пропустите его через мясорубку в большую миску. Затем добавьте яйцо и желток, пудру и муку и крахмал. Вымесите вручную до однородной массы и разделите на 3-4 порции. Сформируйте из них рулеты и разделите их ножом на небольшие кусочки. Расплющите каждый из них, чтобы получились небольшие круглые блинчики. В каждый из них положите по клубнике и сформируйте руками изящные пельмешки. Вскипятите воду со щепоткой соли в большой кастрюле и добавьте вареники примерно на 3 минуты. Выньте их шумовкой и подавайте с любимыми добавками, например, сметаной и сахаром.

Ранее Telegraf.news писал о том, что июнь щедро одаривает белорусов любимой и такой долгожданной клубникой. В эту пору рецепты с этой сочной и полезной ягодой начинают доминировать в поисковых системах, что неудивительно. Клубника — отличный ингредиент для приготовления всевозможных десертов, а её излишки порой просто необходимо как-то применить в кулинарии. Предлагаем приготовить крамбл из клубники. Нежное сочетание ягоды с хрустящей крошкой и простота выпечки по этому рецепту сделает её одной из любимых в клубничный сезон.

Как приготовить быструю и вкусную выпечку с клубникой? Понадобится всего 4 ингредиента и не более 30 минут