Ржавеют крышки на закатках? Эта простая хитрость убережет их минимум на год
Каждый год перед наступлением зимы многие запасаются вкусными домашними заготовками. Но со временем на крышках банок появляется ржавчина, портя их внешний вид и даже структуру. Почему так происходит и как защитить свои закрутки от коррозии? Примените простой трюк, для которого понадобится вещь, которая есть в каждом доме.
Почему ржавеют крышки на банках с зимними заготовками?
Металлические и винтовые крышки на закатках ржавеют по нескольким причинам:
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- Влага, попадающая на крышки, может способствовать образованию ржавчины. Это особенно актуально, если банки хранятся в сыром или влажном помещении.
- Качество покрытия: Некоторые крышки могут иметь недостаточное защитное покрытие, что делает их более подверженными коррозии. Если защитный слой поврежден, металл становится уязвимым.
- Кислотность продуктов: Некоторые продукты, особенно те, которые содержат уксус или кислоты, могут взаимодействовать с металлом и способствовать коррозии.
- Изменения температуры могут вызывать конденсацию влаги на крышках, что также увеличивает риск ржавления.
Поэтому, чтобы избежать ржавчины, рекомендуется хранить банки в сухом и прохладном месте, а также использовать качественные крышки для консервирования.
В TikTok шокировали открытием. Как открутить банку с винтовой крышкой без усилий?
Как защитить крышки от ржавления?
Однако есть простейший лайфхак, который спасет крышки и закатки. Все, что вам нужно сделать - это надеть на каждую банку небольшой полиэтиленовый пакет и крепко завязать на узел.
Защищенные таким способом, крышки не заржавеют даже через год. И их не стыдно будет подать на стол или презентовать друзьям или знакомым.
Если вам жалко маленьких пакетов, или у вас их нет, можно поступить другим образом. Возьмите большой пакет из любого магазина, нарежьте его на небольшие прямоугольники - и завяжите на крышках. Также можно купить самые дешевые одноразовые скатерти.
Некоторые люди также советуют просто окунать банки в парафин, как показано на видео ниже.
Ранее Telegraf.news писал, что открыть банку часто бывает очень непросто, если она была закручена очень крепко. Есть множество способов это сделать — использовать нож, бить крышку о пол, использовать кипяток или специальную открывалку. Если вы задаетесь вопросом, как открыть банку без применения силы, есть одно простое решение.
Как легко открыть банку с винтовой крышкой? Сила не понадобится