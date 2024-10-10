Ржавеют крышки на закатках? Эта простая хитрость убережет их минимум на год

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Опубликовано: 10.10.2024 13:37 , Обновлено: 29.09.2025

Каждый год перед наступлением зимы многие запасаются вкусными домашними заготовками. Но со временем на крышках банок появляется ржавчина, портя их внешний вид и даже структуру. Почему так происходит и как защитить свои закрутки от коррозии? Примените простой трюк, для которого понадобится вещь, которая есть в каждом доме.

Почему ржавеют крышки на банках с зимними заготовками?

Металлические и винтовые крышки на закатках ржавеют по нескольким причинам:

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Влага, попадающая на крышки, может способствовать образованию ржавчины. Это особенно актуально, если банки хранятся в сыром или влажном помещении. Качество покрытия: Некоторые крышки могут иметь недостаточное защитное покрытие, что делает их более подверженными коррозии. Если защитный слой поврежден, металл становится уязвимым. Кислотность продуктов: Некоторые продукты, особенно те, которые содержат уксус или кислоты, могут взаимодействовать с металлом и способствовать коррозии. Изменения температуры могут вызывать конденсацию влаги на крышках, что также увеличивает риск ржавления.

Поэтому, чтобы избежать ржавчины, рекомендуется хранить банки в сухом и прохладном месте, а также использовать качественные крышки для консервирования.

В TikTok шокировали открытием. Как открутить банку с винтовой крышкой без усилий?

Как защитить крышки от ржавления?

Однако есть простейший лайфхак, который спасет крышки и закатки. Все, что вам нужно сделать - это надеть на каждую банку небольшой полиэтиленовый пакет и крепко завязать на узел.

Защищенные таким способом, крышки не заржавеют даже через год. И их не стыдно будет подать на стол или презентовать друзьям или знакомым.

Если вам жалко маленьких пакетов, или у вас их нет, можно поступить другим образом. Возьмите большой пакет из любого магазина, нарежьте его на небольшие прямоугольники - и завяжите на крышках. Также можно купить самые дешевые одноразовые скатерти.

Некоторые люди также советуют просто окунать банки в парафин, как показано на видео ниже.

Ранее Telegraf.news писал, что открыть банку часто бывает очень непросто, если она была закручена очень крепко. Есть множество способов это сделать — использовать нож, бить крышку о пол, использовать кипяток или специальную открывалку. Если вы задаетесь вопросом, как открыть банку без применения силы, есть одно простое решение.

Как легко открыть банку с винтовой крышкой? Сила не понадобится