В TikTok шокировали открытием. Как открутить банку с винтовой крышкой без усилий?

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 22.01.2024 13:31 , Обновлено: 22.01.2024

Открыть банку с винтовой крышкой — часто задача со звёздочкой. Бывает, как ее ни крути, добраться до содержимого никак не получается. Однако в TikTok показали удивительный трюк, которые поможет справится с винтовой крышкой за считанные секунды, без каких-либо усилий. Нужно сделать всего одно простое движение.

Изначально трюк опубликовал в соцсетях пользователь Mr Clever Mind. Однако, как известно, в Интернете не всему стоит верить. Но этот простой лайфхак проверил шеф-повар Анатолий Добровольский. В TikTok ему, по всей видимости, доверяют 1,3 млн людей (подписчиков). Его ролик собрал более 4,6 млн просмотров и тысячу комментариев.

Что же это за трюк? Оказывается, не обязательно изо всех пытаться открыть винтовую крышку. Достаточно просто сжать руки в замок и нижними частями ладоней надавить по ее бокам. Сделайте так, как показано на видео ниже — и у успех вам обеспечен:

[link href=“https://www.tiktok.com/@dobrovolskyi_hchef?refer=embed” title=“@dobrovolskyi_hchef” target=“_blank” rel=“noopener”] @dobrovolskyi_hchef [/link] Lifehack with a can. [link href=“https://www.tiktok.com/tag/food?refer=embed” title=“food” target=“_blank” rel=“noopener”] #food [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/foodie?refer=embed” title=“foodie” target=“_blank” rel=“noopener”] #foodie [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lifehack?refer=embed” title=“lifehack” target=“_blank” rel=“noopener”] #lifehack [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/lifehacks?refer=embed” title=“lifehacks” target=“_blank” rel=“noopener”] #lifehacks [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/can?refer=embed” title=“can” target=“_blank” rel=“noopener”] #can [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-7324375116399397637?refer=embed” title=”♬ original sound - Anatolii Dobrovolskyi” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Anatolii Dobrovolskyi [/link]

Какие еще способы сработают?

В комментариях многие пользователи удивились и обрадовались такому открытию. Другие же начали делится своими советами:

“Просто переверни банку и ладонью ударь по дну. Давление созданное внутри сместится на выдавливание, а не на всасывание, как было, и легко откроется”.

“Я ножом поддеваю, но это тоже норм лайфхак”.

“Если баночку положить на стол, прокатить по краю стола крышкой, немного прижав крышку — тот же эффект, я так делаю всегда”.

“Я локтем по крышке в центр стукну разок — и открывается тоже потом нормально”.

Ранее Телеграф также публиковал несколько простых способов, как справится с винтовой крышкой. Возможно, они вам также понравятся.

Как легко открыть банки с винтовой крышкой? Об этих хитростях знают не все