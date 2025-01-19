Приклейте это на подошву обуви - и она не будет скользить. Нашли 8 способов, как противостоять гололедице

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Опубликовано: 19.01.2025 07:00 , Обновлено: 14.01.2025

Обледеневшие тротуары и скользкая подошва — частая причина, по которой белорусы попадают к травматологу зимой. К сожалению, надежным и нескользящим протектором оснащены не каждые ботинки. Однако любую подошву можно усовершенствовать простыми домашними средствами. Telegraf.news нашёл 8 доступных способов сделать обувь нескользящей, чтобы минимизировать риск падений зимой.

После морозной ночи, когда на тротуарах образовалась наледь, а коммунальные службы не успели посыпать их песком, обычная прогулка по улице может обернуться серьезными травмами. Если вы заметили, что ваша обувь сильно скользит, позаботьтесь о том, чтобы улучшить её сцепляющие свойства.

Что делать с подошвой, чтобы не скользила?

С помощью обычных вещей, которые есть дома, вы можете значительно снизить риск падений на обледеневших дорожках.

Приклейте тканевый пластырь

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Один из самых простых способов улучшить сцепляющее свойство ботинок — приклеить к подошве тканевый пластырь.

Почистите подошву от загрязнений и обезжирьте её поверхность спиртосодержащим средством, после чего наклейте на подошву полоски пластыря в форме буквы «Х».

Тканевый пластырь обеспечит антискользящий эффект подошвы, и вы будете чувствовать себя на зимних прогулках гораздо увереннее.

Однако помните, что это решение не является постоянным, и со временем пластырь будет отслаиваться из-за влаги. Поэтому повторяйте процедуру с заменой отклеившихся полосок по мере необходимости.

Нанесите силиконовый герметик

Используйте прозрачный водостойкий силиконовый герметик на подошве. Очистите и нанесите полоски герметика на подошву, дайте им подсохнуть. Благодаря этому обувь будет иметь структуру, аналогичную нескользящим носкам. Это решение относительно долговечное.

Способы с наждачной бумагой

Кусочки наждачной бумаги, приклеенные на поверхность подошвы, также обеспечат достойный антискользящий эффект. Идеальное и удобное решение — приобрести катушку специальной клеящейся ленты для ступеней. Она представляет собой тонкую наждачную бумагу, но уже имеет клеевую основу. Просто отмотайте, снимите бумажную защиту и приклейте на очищенную и обезжиренную подошву.

Также вы можете потереть подошвы обуви наждачной бумагой. Они станут более грубыми и, следовательно, более цепкими. Однако будьте осторожны и не трите слишком сильно, чтобы не повредить обувь.

Клей и сода

Сделать антискользящий эффект можно и при помощи клея и соды. Нанесите капельки суперклея на подошву и присыпьте их кальцинированной или пищевой содой. Это покрытие будет эффективным в течение 3 недель.

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Сбрызните лаком для волос

Для придания антискользящего эффекта можно сбрызнуть подошвы лаком для волос. К слову, вы можете держать лак для волос для этой цели где-нибудь в прихожей и обрабатывать обувь перед каждым выходом на гололедицу.

Потрите подошву картошкой

Малоизвестный, но эффективный метод — потереть подошву сырой картошкой. Это оставит на ней слой крахмала, который будет противостоять скольжению. Однако этот трюк также нужно регулярно повторять, так как слой крахмала после походов будет стираться.

Используйте степлер

Если подошва обуви достаточно толстая и мягкая, вы можете пройтись по ней мебельным степлером. Скобы будут препятствовать скольжению на льду.

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Что ещё можно сделать, чтобы защититься от гололедицы?

Если эти способы вас не устроили, вы можете просто посетить обувную мастерскую, чтобы установить на неё резиновые противоскользящие накладки.

Антискользящие спреи и накладки также продаются в обувных магазинах и на маркетплейсах. Их можно установить самостоятельно, следуя инструкции, и они обеспечат долговременный эффект.

Ещё можно приобрести ледоступы. Такое приспособление можно также приобрести в магазине.

Ранее Telegraf.news писал о том, что уход за обувью – это не только способ обеспечить ее безупречный внешний вид, но и гарантия того, что она прослужит дольше. Особенно актуализируется вопрос ухода за обувью в осенне-зимний сезон, когда погодные условия меняются. Дождь, снег или грязь могут быстро испортить даже самую дорогую пару. Кажется, что избежать этого можно, только закупившись специальными средствами, но стоит знать, что пропитать обувь можно и самостоятельно, используя простые ингредиенты, многие из которых наверняка найдутся у вас дома.

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