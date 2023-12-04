Положите кожуру этого фрукта в пакет и разместите на батарее. Об этой хитрости мало кто знает

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Опубликовано: 04.12.2023 14:56 , Обновлено: 04.12.2023

Если вы хотите, чтобы в вашем доме царил прекрасный аромат, не обязательно покупать дорогие освежители воздуха. Вместо того, чтобы тратить деньги, вы можете легко сделать их сами. Как? Узнайте про одну маленькую хитрость, благодаря которой приятный аромат будет держаться в доме долгое время.

Понадобится пакет и цедра лимона

Как сделать натуральный освежитель воздуха, который будет приятно пахнуть в вашем доме в течение всего дня? Вы можете сделать его самостоятельно, используя радиатор отопления (батареи).

Все, что вам нужно сделать, это натереть лимонную цедру и положить ее в тканевый или фольгированный мешочек (как из-под новогодних конфет). При желании можно добавить несколько капель эфирного масла.

Завяжите мешочек и с помощью зубочистки или иголки проделайте несколько отверстий, а затем положите его на радиатор. Теплый воздух, поднимающийся от радиатора, наполнит всю квартиру цитрусовым ароматом.

Вместо цедры лимона можно использовать шкурки мандарина или апельсина. Это простой способ создать в доме прекрасный запах.

Кроме того, вы можете разложить на батарее лавровые листья или использованные чайные пакетики.

Зачем раскладывать лавровые листы на батарее? Помогут справится с неприятной проблемой

Как еще замаскировать неприятные запахи

Есть еще два простых рецепта, которые помогут замаскировать неприятные запахи.

Первый способ — приготовить смесь из средства для мытья посуды. Все, что вам нужно сделать, - это налить в емкость 3 столовые ложки моющего средства и добавить столовую ложку пищевой соды. Перемешайте ингредиенты и отложите в сторону в том месте, откуда вы хотите избавиться от неприятного запаха.

Другой способ - смешать столовую ложку стирального порошка с 200 мл воды, десятком капель эфирного масла и 2 столовыми ложками спирта. Перемешайте ингредиенты и перелейте во флакон с распылителем. Освежитель воздуха, приготовленный таким образом, надолго замаскирует неприятный запах.

Замените ароматизатор воздуха этой дешевой смесью. Как легко приготовить в домашних условиях?