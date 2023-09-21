Положите медицинскую маску в холодильник — и забудьте о вони. В чем магия?

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Опубликовано: 21.09.2023 11:39 , Обновлено: 21.09.2023

Есть множество способов избавиться от неприятных запахов в холодильнике. Кто-то покупает специальные поглотители, кто-то использует домашние средства. Однако, зачем тратить деньги, если у вас дома уже давно лежат без дела медицинские маски? Именно с их помощью и еще одного ингредиента (который наверняка у вас есть) можно легко убрать вонь.

Сама по себе медицинская маска, конечно, не поможет. Ее предварительно следует немного подготовить, чтобы вся “магия” сработала. Это займет всего несколько минут.

Первый шаг — отрезать кусок маски с одной из сторон. Тогда вы сможете ее открыть и получить карман.

Скриншот: Yotube/SmartFox

Также отрежьте веревочку, потому что она тоже понадобиться.

Теперь можно приступать к “начинке”. В получившийся кармашек нужно насыпать один из двух продуктов на выбор.

Первый — это обычная пищевая сода, второй — кофе. Они оба обладают свойством поглощать неприятные запахи.

Положите что-нибудь из этого в маску и завяжите ее отрезанной ранее веревочкой.

Скриншот: Yotube/SmartFox

И, наконец, поместите получившиеся мешочки на полки в холодильник.

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