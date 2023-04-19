Как быстро заточить кухонный нож? Придется идти в ванну

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 19.04.2023 08:01 , Обновлено: 12.09.2023

Тупой кухонный нож – это не только неудобно, но и большая опасность. Естественно, можно воспользоваться точилкой. А если ее нет? Есть и другой способ заточить нож на кухне.

Если у вас нет под рукой точилки, не беспокойтесь. Просто используйте тюбик, который вы найдете в ванной комнате. Этот необычный трюк действительно работает. Зубная паста содержит химические вещества, которые улучшают трение и точат нож. Кроме того, зубная паста обладает сильным дезинфицирующим и очищающим действием.

Как заточить нож с помощью зубной пасты?

Сначала нанесите на лезвие ножа толстый слой зубной пасты, чтобы она покрыла всю поверхность. Затем подождите минуту. Возьмите тарелку и переверните ее вверх дном. Затем посыпьте дно тарелки солью и небольшим количеством уксуса, чтобы получилась натуральная точилка.

Возьмите нож и проведите им по краю несколько раз, держа под углом около 20°. Затем тщательно вымойте нож, чтобы избавиться от зубной пасты.

Вот видеоинструкция:

Помните, что острые ножи означают большую безопасность. Тупые лезвия могут легко соскользнуть на наши пальцы. Как правило, режутся обычно именно тупыми ножами.

Регулярно точите свой нож. Лучше делать это часто и чуть-чуть, чем редко и сильно.