Стоматологи раскрыли тайну «цветных кодов» на тюбиках зубной пасты

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Опубликовано: 28.02.2024 18:21 , Обновлено: 28.02.2024

Что означают цветные прямоугольники на тюбиках зубной пасты? Стоматологи и производители наконец-то дали ответы.

Теорию о том, что “цветные метки” на упаковке тюбика зубной пасты говорят о натуральности её ингредиентов не слышал только ленивый. “Бдительные” пользователи Tik-Tok предлагали избегать тюбиков с красной или черной маркировкой. По их мнению, это знак того, что в них содержатся химические элементы.

“Зеленые метки значат, что зубная паста сделана только из натуральных ингредиентов, а синие — из натуральных ингредиентов и лекарств.”, — убеждали пользователей соцсетей.

Отдельные подобные ролики уже успели посмотреть 7,3 миллиона раз, как стоматологи и производители зубной пасты наконец решили высказаться на эту тему.

«На самом деле цветные метки ничего не значат об ингредиентах зубной пасты. Они используются только в производственном процессе, где маркировка и цвет считываются датчиком, а затем машина решает, где разрезать и запечатать упаковку», — рассказал один стоматолог в Tik-Tok.

Знаменитый гигант по производству зубной пасты Colgate назвал подобные теории мистификацией и добавил, что «Как бы мы ни любили взламывать секретные коды, на этот раз нечего взламывать, потому что это абсолютная неправда».

Главный ортодонт Impress, доктор Халед Косем рассказал The Mirror на что действительно следует обратить внимание при покупке зубной пасты.

«Вы всегда должны использовать зубную пасту с фтором, это действительно важно, — сказал он. — Существуют различные типы зубной пасты, но в целом вы должны быть уверены, что та, которую вы используете, содержит фтор”.

В тоже время эксперт заметил, что для детей следует выбирать пасты с низким содержанием фтора. Он также подверг сомнению теорию о том, что использование отбеливающей зубной пасты может привести к каким-то проблемам, хотя многие стоматологи рекомендуют использовать ее не более одного раза в неделю.

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