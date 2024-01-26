Что делать, если орхидея давно не цвела? Об этой хитрости знают не все

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Опубликовано: 26.01.2024 11:54 , Обновлено: 26.01.2024

Орхидеи являются одними из самых популярных комнатных растений благодаря своей красоте и изысканности. Однако, даже опытным растениеводам может быть сложно поддерживать их цветение на протяжении длительного времени. Если ваша орхидея давно не цвела, не отчаивайтесь - существует один трюк, который поможет вам вернуть ей ее прежний великолепный вид.

Единственное, что нужно этому комнатному растению, - правильные условия ухода. Многие люди сталкиваются с одной и той же проблемой - орхидея длительное время ни за что на свете не хочет выпускать новые цветы. Появляются только новые листья.

Оказывается, некоторым видам орхидей для цветения требуется совершенно иной стимул, нежели полив. Все дело в изменении температуры. Помимо растениеводов, эффективность этого метода подтвердили и многие пользователи интернета.

Так, чтобы вызвать повторное цветение, орхидеям ночью часто нужна более низкая температура.

“Поскольку орхидеи цветут в соответствии с природными сезонами, они склонны реагировать на изменения температуры окружающей среды. Когда вечером они чувствуют, что температура падает, они начинают свой цикл цветения”, - объяснили эксперты по комнатным растениям в интервью express.co.uk.

И посоветовали: “Чтобы стимулировать его, переместите орхидею в помещение, где температура ночью естественным образом немного снижается”.

Зимой и осенью вы можете просто поставить свои орхидеи на подоконник и, если есть такая возможность, отключить (или уменьшить) на ночь отопление в комнате, где находятся ваши цветы.

В летний сезон их лучше выносить на ночь на террасу или балкон. Многие также советуют для начала цветения поставить их на некоторое время на более солнечное место или использовать лампы.

Полейте орхидею этим, и она быстро зацветет

Время цветения у разных сортов орхидей разное. Такие популярные виды, как дендробиум и пафиопедилум, лучше всего чувствуют себя поздней осенью.

Хотя на прилавках магазинов вы найдете сотни удобрений и кондиционеров для орхидей, вам совсем не обязательно тратить много денег, чтобы подкармливать экземпляры. Помните, что все комнатные цветы очень быстро расходуют ресурсы, содержащиеся в таком небольшом объеме почвы.

Можно самостоятельно сделать домашний кондиционер для цветов. В этой роли отлично подойдет кипяченая рисовая вода!

Рисовая вода содержит ниацин, тиамин, рибофлавин и фолиевую кислоту, а также другие важные для роста растений питательные вещества. Удобрения лучше всего вносить раз в три-четыре недели в течение вегетативного периода.

Ранее Телеграф писал, что уход за комнатными растениями зимой может стать непростой задачей даже для опытных любителей цветов. Одной из проблем в этот период является засыхание кончиков и краев листьев, которое негативно сказывается на эстетической ценности всего растения. Но, к счастью, это явление можно значительно уменьшить или даже полностью устранить.

Что делать, если зимой сохнут кончики листьев комнатных растений? Устраните эту распространенную причину