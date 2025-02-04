Почему в манжете стиральной машины скапливается вода? Мастер показал, как исправить проблему одним действием

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Опубликовано: 04.02.2025 12:37 , Обновлено: 04.02.2025

Иногда, доставая очередную порцию одежды из барабана стиральной машины, можно заметить, что в манжете осталась стоять вода. Иногда она стекает сама, а иногда без вмешательства уже не обходится. Кто-то пытается вытереть влагу тряпочкой, но есть и другой простой способ исправить проблему. Telegraf.news узнал, как мастера по ремонту стиральных машин решают этот недостаток.

Как известно, после каждой стирки дверцу стиральной машины нужно оставлять открытой, чтобы внутренняя часть и манжета как следует просохли. Однако иногда даже это не помогает избавиться от надоедливой проблемы скапливающейся в уплотнителе воды. Если её не устранять, то она может стать рассадником плесени и неприятного запаха.

Что делать, если в манжете стоит вода?

Как рассказал в TikTok мастер по ремонту и обслуживанию стиральных машин с ником masterden.kg, причиной, по которой вода перестаёт вытекать из манжеты, является засор дренажных отверстий. Со временем специально предназначенные для отвода воды дырочки просто засоряются попадающим в пространство уплотнителя мусором.

Справиться с проблемой можно при помощи обычной небольшой отвёртки, например, крестовидной. Отогните резинку уплотнителя, и вы заметите дренажные отверстия. В зависимости от модели стиральной машины их может быть 2-3 или одно побольше. Аккуратно вставьте туда отвёртку и прокрутите, чтобы прочистить грязь из отверстий. После этого вода вновь будет беспрепятственно уходить из манжеты.

https://www.tiktok.com/@masterden.kg/video/7140972827871694082?q=%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B5&t=1738659171360

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Как поддерживать чистоту и свежесть стиральной машины?

Чтобы одежда после стирки оставалась чистой и ароматной, необходимо регулярно проводить чистку барабана, манжеты, лотка и других элементов стиральной машины. Барабан стиральной машины мастера рекомендуют очищать хотя бы раз в сезон (1 раз в 3 месяца).

Для этого можно использовать простые уксус и соду . Эти средства, которые имеются на кухне каждого белоруса, эффективно борются с известковыми отложениями и тщательно смывают мыльные остатки с оборудования. Смешайте соду с водой и приготовьте мягкую пасту. Нанесите её на лоток для стирального порошка и моющих средств, чтобы почистить его от загрязнений. В барабан влейте стакан уксуса и, установив самую высокую температуру и самый длительный режим, запустите цикл стирки. В новых моделях стиральных машин для этого предусмотрен специальный режим для очистки барабана.

Также некоторые хозяйки рекомендуют использовать кислородный отбеливатель на основе перкарбоната натрия и таблетки для посудомоечной машины для профилактической очистки стиральной машины.

После окончания стирки протрите поверхность барабана губкой или тряпочкой и оставьте открытой просушиваться.

Ранее Telegraf.news писал о том, что чистая и свежая одежда — результат не только хорошо подобранного порошка. Немалую лепту в чистоту вносит и состояние стиральной машины. Пренебрежение её обслуживанием может привести к появлению неприятного запаха и плесени, что непременно отразится на вашей одежде. Как убрать неприятный запах из барабана стиральной машины? Эти советы помогут справиться с проблемой.

Как убрать плесень и неприятный запах из стиральной машины? Попробуйте эти дешёвые средства