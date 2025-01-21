Как превратить стиральную машину в сушилку? Эта кнопка есть почти во всех моделях

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Опубликовано: 21.01.2025 17:56 , Обновлено: 21.01.2025

Сейчас в Беларуси зима, а это значит, что быстро высушить белье на балконе не представляется возможным. Для тех, кто не любит ставить сушки по всей квартире, есть отличный лайфхак. Все, что вам нужно, это провернуть небольшой трюк со стиральной машиной. Понадобится одна кнопка, которая есть практически во всех моделях и еще одна вещь. Скорее бегите ее искать и возьмите на вооружение материал, который подготовили журналисты Telegraf.news.

Это переворот сознания, но оказывается, что почти любая стиральная машина способна сушить белье. И для этого совсем не обязательно покупать дополнительную крупногабаритную технику.

Как это работает?

Современные стиральные машины оснащены мощным циклом отжима, который при правильном использовании позволяет существенно сократить время сушки одежды. Запоминайте порядок действий.

После завершения стирки добавьте в барабан большое сухое полотенце; Запустите цикл отжима на максимальной скорости; Достаньте одежду: она будет почти сухой, а процесс досушивания не отнимет много времени.

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Как еще быстро высушить белье?

Нашли еще несколько рабочих советов, которые ускорят процесс высыхания вещей дома.

Не нагромождайте сушку вещами, а развешивайте их партиями. Так воздух будет свободно циркулировать и быстрее высушит каждую единицу;

Прежде чем запустить стиральную машину, обязательно бросьте в ее барабан несколько теннисных мячей . Благодаря их размеру и структуре вы быстро избавитесь от лишней влаги с одежды;

. Благодаря их размеру и структуре вы быстро избавитесь от лишней влаги с одежды; Не вешайте вещи на батареи отопления или рядом с источниками тепла. Этот способ быстро высушит белье, но приведет к повышенной влажности в помещении, что вредно для здоровья;

Лучше откройте окно и запустите в помещение воздух. Тепло от радиаторов быстро поглотит влагу, которая благодаря зимней свежести быстро выйдет наружу, что не позволит ей “зависнуть” внутри.

В этом видео собрали 6 классных способов, обобщили и дополнили методы быстрой сушки белья при помощи: стиральной машины, утюга, фена, полотенца, вентилятора, электросушилки.

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Ранее Telegraf.news рассказывал о том, как отмыть пятна на пуховике без разводов, не прибегая к использованию стиральной машины. С падением столбика термометра многие устремляются к своим шкафам в поисках теплых пуховиков и часто обнаруживают, что они нуждаются в чистке и освежении. Самое простое решение — сдать верхнюю одежду в химчистку, однако почистить пуховик можно и в домашних условиях.

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