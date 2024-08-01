Почему пирог постоянно подгорает? Вот, что нужно положить в духовку, чтобы выпечка удавалась

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Опубликовано: 01.08.2024 12:28 , Обновлено: 01.08.2024

Наверняка многие сталкивались с проблемой подгорания выпечки при использовании духовки. Часто это происходит из-за неверно подобранных температуры либо временного интервала приготовления, но иногда виновата особенность самой духовки. К счастью, существует простой способ, позволяющий минимизировать риск подгорания выпечки даже с такой проблемой. Что нужно делать?

Почему еда в духовке постоянно подгорает?

Случается, что вы можете делать всё правильно и соблюдать рекомендации рецепта, но ваш пирог все равно пригорит. Нередко выпечка при этом остаётся недожаренной внутри.

У этого явления может быть несколько причин. В старых или некачественных духовках могут быть «горячие точки», которые делают точную настройку температурного режима просто невозможной.

Кроме того, свою лепту могут вносить некачественные противни. Они могут быть сделаны из дешёвого тонкого металла, который перегревается раньше времени. В таких случаях картина, где вы готовите кексы больше часа, в то время как в рецепте на это уходит меньше времени становится обыденной. Нижняя часть выпечки и бока, которые напрямую соприкасаются с противнем, будут готовиться быстрее и зарумянятся ещё до того, как цент изделия перестанет быть сырым.

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Что делать, чтобы выпечка не подгорала?

Если вы заметили, что ваш первый противень с печеньем слишком сильно подрумянился снизу, или вы помните, что этот же рецепт выпечки подгорел в прошлый раз, поставьте дополнительный противень внизу. Если вы обычно не печете пироги и торты с противнем снизу, начните с одного и посмотрите, что получится, прежде чем добавлять второй.

Это создаст дополнительный барьер, между готовящейся выпечкой и источником огня и позволит теплу распределяться более равномерно.

Если вы будете использовать второй противень, который меньше по размеру, чем тот, что находится над ним, вы заметите, что он еще лучше изолирует нижнюю часть выпечки от перегрева из-за воздушного кармана, который он создает снизу.

Попробуйте использовать этот лайфхак и поэкспериментировать с количеством противней, их размерами и положением в духовке, чтобы найти идеальное решение.

Как ещё можно уберечь выпечку от пригорания

Если вы часто сталкиваетесь с пригорание пирогов, то можете воспользоваться ещё несколькими лайфхаками.

Например, можно поставить на духовки ёмкость с водой. Подойдёт небольшая металлическая кастрюля, стеклянная банка, железная кружка, консервная жестяная баночка. Образующийся пар будет препятствовать горячему воздуху образовать нижнюю корочку на выпечке.

Также вы можете создать экранирующий барьер с помощью поддона с солью.

В случае лайфхака с солью её должно быть много - около полутора килограмм. Такой буфер можно использовать в течение нескольких лет.

Также уменьшить воздействие жара поможет лист пищевой фольги. Уложите его под противень с выпечкой на решётку. Он будет экранировать прямой жар от нижней газовой горелки.

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