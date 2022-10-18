Не трете чайник фольгой? Вот почему стоит это делать раз в месяц

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Опубликовано: 18.10.2022 08:50 , Обновлено: 20.10.2023

Очистка металлического чайника для газовых плит — настоящая проблема. Посуда со временем как бы подгорает и покрывается коркой. Появляющиеся на его стенах коричневые следы удалить очень сложно. Однако только по этой причине чайник не следует выбрасывать. Есть способы эффективно избавиться от грязи.

[info_b]Чайник из нержавеющей стали чрезвычайно восприимчив к загрязнениям. Частое использование этого кухонного инвентаря приводит к появлению на его покрытии неприглядных коричневых пятен из-за ожогов. Кроме того, во время приготовления его легко забрызгать жиром, супом или соусом, когда он находится на конфорке рядом со сковородой или кастрюлей.[/info_b]

Как почистить чайник для плиты от нагара?

Почти на каждой кухне есть алюминиевая фольга. Это изделие чаще всего используется для упаковки продуктов или приготовления блюд в духовке. Оказывается, у алюминия есть еще одно применение, о котором мало кто знает. Даже очень грязный чайник можно легко очистить с помощью фольги.

Чтобы привести в порядок чайник из нержавеющей стали, необходима не только алюминиевая фольга, но и чистящее средство для посуды и салфетки. Распределяем химикат по поверхности кухонного инвентаря и оставляем на несколько минут. В процессе начинаем готовить приспособления для чистки, т.е. шарики из алюминиевой фольги.

Раздавите шарики фольги в руке, а затем протрите им чайник. Затем тщательно смойте моющее средство и насухо протрите оборудование заранее подготовленными салфетками. Таким образом, чайник будет идеально чистым и на его поверхности не останется ни единой царапины.

Как почистить чайник с помощью соды?

Вы также можете использовать пищевую соду вместо чистящего средства. Этот универсальный порошок отлично справится с скопившейся грязью на чайнике. Достаточно добавить соду в большую кастрюлю с водой и опустить в приготовленную смесь кухонный инвентарь.

Однако прежде чем мы это сделаем, мы должны налить горячую воду внутрь. Тогда чайник не всплывет. Погрузите его в жидкость на 10 минут. Затем отполируйте поверхность мягкой стороной губки с добавлением моющего средства.

Кстати, ранее Телеграф писал, что алюминиевую фольгу можно использовать по-разному. В основном, для выпечки, а также для хранения продуктов, которые благодаря ей дольше остаются свежими.

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