Почему не стоит выбрасывать чайные пакетики? Об этих полезных применениях знают не все

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 16.02.2024 10:03 , Обновлено: 21.02.2024

Что мы делаем с чайными пакетиками после заваривания чая? Обычно, выбрасываем в мусорное ведро. Однако многие люди просто не знают, что существует масса полезных способов повторного использования чайных пакетиков. Они могут принести пользу вашему дому, коже и многому другому. Вот пять вариантов применения.

Восстановление поверхностей

Так, использованные пакетики чая могут помочь обновить вашу мебель, сумочку или обувь. Используйте их для металла, дерева или кожи.

Просто протрите влажным чайным пакетиком поверхность, которую вы хотите восстановить, а затем вытрите ее влажной тряпкой. Вы удивитесь, увидев результат.

Неприятные запахи

Чайные пакетики могут впитывать запахи. Поэтому, если в вашем холодильнике неприятно пахнет, положите несколько использованных мешочков в заднюю часть прибора.

Если вам нужен дополнительный аромат, выбирайте чай с добавлением фруктов или зеленый чай. Чайные пакетики сохранят свежесть в вашем холодильнике и поглотят даже самые неприятные запахи. Заменяйте их каждый месяц, чтобы сохранить прекрасный запах.

Кожа

Также чайные пакетики используют, чтобы уменьшить воспаление от акне или смягчить последствия солнечного ожога.

Теплый чайный пакетик, прижатый к коже, может помочь уменьшить размер и покраснение прыщей.

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Пакетики зеленого чая от прыщей особенно полезны, поскольку зеленый чай богат антиоксидантами.

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Укусы насекомых

Кроме того, чайный пакетик поможет облегчить боль и зуд, возникающие после укуса насекомого. Просто намочите мешочек, отожмите его и оставьте на пораженном участке на 15–20 минут.

Отечность с глаз

Если плохой ночной сон отразился на вашем лице в виде опухших глаз, здесь также может помочь пара чайных пакетиков.

Замочите их в теплой воде, как будто вы собираетесь заварить чашку чая, а затем положите на несколько минут в холодильник, чтобы они охладились.

Один пакетик на каждый глаз на 5 минут может уменьшить отечность и уменьшить кровеносные сосуды возле глаз.

А зачем вешать использованный пакетик чая на батарею?

Кстати, идея, чтобы повесить чайный пакетик на батарее отопления не лишена смысла. Если вы пропитаете его своими любимыми эфирными маслами, он будет действовать как естественный освежитель воздуха.

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