Зачем выбрасывать использованные чайные пакетики в раковину? Нашли 4 причины

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Опубликовано: 20.06.2023 11:22 , Обновлено: 12.09.2023

Использованные чайные пакетики (даже дважды и трижды) когда-нибудь все равно оказываются в мусорке. И класть их в раковину кажется нелогичным. Однако оказывается, что использованный чайный пакетик может творить чудеса с трудноудаляемой грязью. Есть, как минимум, 4 способа его применения на кухне.

Если в раковине остались липкие тарелки с овсянкой или кастрюля с обеда, которую трудно отмыть, то тут и поможет использованный чайный пакетик.

Все, что вам нужно сделать, это замочить посуду в «чайной воде» , чтобы без проблем избавиться от сложных загрязнений, ненужного оттирания и разрушения поверхности деликатной посуды.

Этот метод заключается в том, что загрязненную посуду обливают горячей водой и опускают в нее несколько пакетиков чая (желательно использованных). Оставьте посуду на ночь. Утром смените воду и вымойте посуду как обычно. Вы заметите, что можете избавиться даже от самых жирных пятен, не прилагая усилий.

Почему так получается? Дело в высоком уровне дубильной кислоты в чае, которая является отличным природным средством, разрушающим жир и другие загрязнения (включая затвердевшую грязь), которые могут скапливаться на вашей посуде.

[info_b]Вот несколько основных советов, которые следует иметь в виду, прежде чем использовать чайные пакетики для мытья посуды. Во-первых, дубильной кислоте, содержащейся в чае, нужно время, чтобы высвободиться. Поэтому лучше всего замочить посуду в воде с чайными пакетиками на несколько часов или даже на ночь. Сколько заваривать? 10-12 пакетиков использованного чая эффективно справятся с целой раковиной сильно загрязненной посуды. Если вам нужно очистить только кастрюлю, достаточно двух чайных пакетиков.[/info_b]

Чайные пакетики также могут справиться с грязной раковиной и удалить отпечатки пальцев с крана .

Они также отлично подходят для освежения пахнущих мест, например, кухонных шкафов и холодильника. Поместите использованные чайные пакетики в миску и поставьте миску на место, которое необходимо освежить. Чай должен впитать все неприятные запахи. Не забывайте менять чайные пакетики каждые несколько дней.

Как еще можно использовать чайные пакетики?

Более того, дубильные вещества помогут удалить известковый налет и придадут блеск деревянной мебели и полам . Все, что вам нужно сделать, это нагреть воду и добавить в нее несколько старых пакетиков черного чая. Подождите, пока настой остынет, затем окуните в смесь тряпку из микрофибры и протрите ею деревянные поверхности в вашем доме.

Чайные пакетики также отлично подходят для полировки стеклянных поверхностей.

Зачем вешать использованный пакетик чая на батарею?

Идея, чтобы повесить чайный пакетик на батарее отопления не лишена смысла. Если вы пропитаете его своими любимыми эфирными маслами, он будет действовать как естественный освежитель воздуха.

Зачем вешать использованный пакетик чая на батарею? Попробуйте этот трюк и не пожалеете