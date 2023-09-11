Почему на джинсах много металлических пуговичек? Оказывается, не только для красоты

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Опубликовано: 11.09.2023 09:03 , Обновлено: 10.09.2023

Сегодня джинсы — одна из самых популярных моделей брюк, которую носят практически все. Мы ценим их за удобство, долговечность и всегда модный вид. А задумывались ли вы когда-нибудь, почему на карманах у них есть металлические пуговицы? Оказывается, они выполняют не только декоративную роль.

Джинсы — это разновидность брюк, появившаяся в США в XIX веке. Скорее всего, они были изобретены в 1871 году, а через два года запатентованы Джейкобом В. Дэвисом и Леви Страуссом.

Изначально это были рабочие брюки из синей хлопчатобумажной ткани, прошитые желтой нитью, которые носили рабочие, шахтеры и фермеры. Благодаря своей прочности и привлекательному внешнему виду они вскоре стали пользоваться популярностью среди молодежи.

Сейчас в магазинах нет недостатка в джинсах различных типов и фасонов. Нетрудно найти и самую классическую модель, дошедшую до наших дней в неизменном виде.

Отличительной особенностью брюк этого типа является то, что они почти всегда имеют четыре больших кармана — по два спереди и сзади, а также один миниатюрный, расположенный ниже пояса, над правым передним карманом. Кроме того, все они обычно украшены двумя металлическими пуговицами. Хотя сегодня они выполняют в основном декоративную роль, раньше они были важной и практичной частью.

Зачем в джинсах нужен маленький карман? Он появился еще в 19 веке

Хотя сегодня дополнительный пятый карман джинсов почти никто не использует, раньше рабочие хранили в нем часы или билеты. К сожалению, из-за некачественной строчки они стали рваться, что приводило к потере хранимых в них вещей. То же самое происходило и с карманами большего размера. Чтобы предотвратить это, Джейкоб В. Дэвису пришла в голову идея усилить их металлическими элементами. Вскоре все выпускаемые джинсы стали оснащаться ими. Благодаря этому простому способу карманы стали более прочными и не так сильно рвались. Неудивительно, что этот способ используют и сегодня, поскольку он не только укрепляет карманы, но и играет декоративную роль.

Зачем класть джинсы в морозилку?

Ранее Телеграф писал, что морозильную камеру, как правило, используют для хранения продуктов. Но зачем класть в нее джинсы? Оказывается, в этом есть практический смысл, ведь материал таких штанов обладает специфическими свойствами и требует особого обращения. Эксперты уверяют: джинсы в морозильнике — лучший способ их очистить. Кроме того, так вы сможете сэкономить. Как это работает?

Зачем класть джинсы в морозилку? Каждый белорус должен это делать