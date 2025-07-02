Почему холодильники шумят? На "АТЛАНТе" объяснили, что забывают делать белорусы при установке

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Опубликовано: 02.07.2025 13:48 , Обновлено: 05.08.2025

Многие белорусы жалуются на "говорящие" холодильники. Особенно раздражают посторонние звуки по ночам, когда на фоне общей тишины и желания уснуть гул не дает покоя. Спросили у работников завода "АТЛАНТ", что в этот момент происходит с бытовой техникой и является ли гул проблемой.

Насколько “разговорчив” ваш холодильник?

На предприятии отметили, что степень шумности бытового прибора зависит от его модели.

“Сейчас у всех производителей набирает обороты система No Frost. Несмотря на все плюсы, у нее есть и свои минусы. Например, лишний шум”, - отметил заместитель начальника управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ” Алексей Мышко.

Особенно худо приходится тем, кто спит в одной комнате с холодильником. Такие хозяева однозначно подтвердят - “гудит” и “щелкает”.

Да и белорусы нередко жалуются в соцсетях: “Агрегат тарахтит весьма громко”, “Постанывает”, “Гудит как самолет”, “Шумный как трактор”. Отдельные признали, что “трели” случаются периодами.

“Да, потому что у холодильника есть специальная программа, когда нужно подумать и переработать информацию”, - согласился Алексей Мышко.

Эксперты завода "АТЛАНТ" признали, что холодильники No Frost более шумные и это не зависит от производителя

Зачем нюхать холодильник при покупке? На «АТЛАНТе» объяснили, какой запах должен насторожить

Как убрать шум в холодильнике?

И все же откуда берутся странные звуки внутри бытового прибора и как от них избавиться или хотя бы снизить?

“Далеко не все знают, что при установке холодильника должно быть хотя бы небольшое расстояние от крайней стены до оборудования. Многие просто задвигают прибор подальше. Из-за этого любая вибрация идет в нишу и, соответственно, слышна”, - постарался внести ясность начальник отдела продаж ЗАО “АТЛАНТ” Владимир Щетникович.

И добавил: “Главное, чтобы она была хоть где-то, хоть чуть-чуть - хватит даже пары миллиметров”.

Его коллега Алексей Мышко отметил еще одну важную особенность крупнейшего бытового прибора для кухни.

“Понимаете, просто есть шумы технологические. Условно говоря, можно слышать движение хладагента”, - дал еще одну версию происходящего специалист.

[info_b] Хладагент в холодильнике - вещество, которое циркулирует в системе охлаждения и обеспечивает процесс отвода тепла от продуктов, поддерживая низкую температуру внутри холодильной камеры.[/info_b]

По мнению представителя белорусского завода-производителя, это “минимальные и не раздражающие звуки”. Но если они “уже действуют на нервы - значит, у вас что-то с компрессором”, подытожили на предприятии.

Странные звуки в холодильнике - зачастую движение хладагента внутри

Отошла резинка-уплотнитель в холодильнике? На «АТЛАНТе» ответили, можно ли спасти ее феном. А почему нельзя клеем?

Бесшумных холодильников не существует?

В свою очередь мастер одного из сервисных центров Алексей Иванов на своем канале подробно рассказал о шуме холодильника и всем, что с этим связано. Специалист разъяснил, по каким еще причинам прибор может громко работать: трещать, щелкать и издавать другие странные звуки. Стоит ли этого бояться? А может, переживать не о чем?

“Совсем бесшумных холодильников не существует. Другое дело, что мы не обращаем внимания на тихие звуки на общем фоне. И пока наше внимание не зацепилось за что-то конкретное - нам комфортно”, - признал мастер.

В воем видео на канале он объяснил:

Какой уровень шума считать нормальным?

Как акустически по-разному ведут себя разные типы холодильников?

Что делать, если ваш холодильник зашумел?

Ранее Telegraf.news писал о ситуации, когда холодильник стал хуже морозить, а продукты в нем быстро портиться. Дело может быть в дряблом, а то и дырявом резиновом уплотнителе, который пропускает воздух. Многие белорусы сталкиваются с такой проблемой и пытаются решить ее самыми очумелыми способами: греть манжету феном или крепить ее на суперклей и даже скотч. Специалисты завода “АТЛАНТ” развенчали популярные мифы и показали, на чем на самом деле держится резинка.

Отошла резинка-уплотнитель в холодильнике? На «АТЛАНТе» ответили, можно ли спасти ее феном. А почему нельзя клеем?