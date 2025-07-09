"Откройте через час" — На "АТЛАНТе" объяснили, что делать с инеем в холодильнике. А какая температура "оптимальная"?

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Опубликовано: 09.07.2025 14:52 , Обновлено: 05.08.2025

Ледяные узоры и снег в холодильнике — это норма или повод для тревоги? Если ваш бытовой прибор превращается в мини-Антарктику с наростами инея, самое время разобраться в причинах. Специалисты белорусского завода "АТЛАНТ" объяснили журналистам Telegraf.news, почему на задней стенке холодильника образуется иней и что с ним делать.

“Откройте его через час — и увидите”

Как объяснили нам на белорусском предприятии по производству крупной бытовой техники, у обычных холодильников “капельная система работы”. Это, по словам заместителя начальника управления маркетинга и организации продаж ЗАО “АТЛАНТ” Алексея Мышко, так называемые “плачущие холодильники”, или “плачущая стенка”.

По его словам, если вы заметили на задней стенке холодильника тонкий слой инея, то “ничего не надо трогать”, потому что в таком случае “бездействие лучше любого действия”.

“Откройте его через час — и вы увидите, что на том месте уже появились капли воды. И это абсолютно нормально”, - утверждает специалист.

Алексей Мышко заявил, что иней в холодильнике - это "нормально"

Далее представитель завода подробнее объяснил специфику работы холодильника.

“Иней появляется в период интенсивной работы компрессора. После того как он прекращает свою деятельность, температура в холодильнике растет и превращает намерзший “снег” в воду, которая стекает в специальное отверстие внутри холодильника”, - пояснил Алексей Мышко.

К слову, это отверстие и нужно “периодически чистить”, посоветовал эксперт.

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А вот как очистить дренажную систему в холодильнике, Telegraf.news писал ранее.

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Как минимизировать иней?

Многие белорусы постоянно сомневаются, какую температуру оптимально настроить в холодильнике, чтобы продукты не портились, а бытовой прибор работал эффективно без инея и снега.

“Иней склонен появляться в диапазоне +2..+4 ℃. Оптимальная температура холодильника составляет +4℃ - это стандартная классика”, - дал заключительный совет Алексей Мышко.

Чтобы снизить шансы образования инея, важно выставить правильную температуру в холодильнике

На официальном YouTube-канале “АТЛАНТ” мы также нашли ролик, где еще одна представительница завода попыталась развеять мифы, откуда берутся капли воды и толстый слой льда на задней стенке холодильника.

“В этом нет ничего необычного”, - заявила сотрудница.

По ее мнению, это “абсолютно нормальный физический процесс, ведь влага всегда собирается в самой холодной точке”.

А что, если льда много?

В свою очередь нидерландская компания CoolBlue, специализирующаяся на электронике и энергосбережении, такжеотметили, что “образование конденсата или льда в холодильнике — это нормально”. Тем не менее специалисты дали 6 советов, если в холодильной камере скопился толстый слой льда.

Правильное расположение

Прежде всего стоит обратить внимание на место размещения холодильника. По словам специалистов, если аппарат стоит под прямыми солнечными лучами или рядом с источником тепла (например, радиатором), это заставляет компрессор работать интенсивнее. Впрочем, проблему можно решить, просто выбрав более подходящее место.

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Важность вентиляции

Согласно рекомендациям, для предотвращения образования конденсата необходимо обеспечить достаточный воздухообмен. А именно:

минимум 5 см свободного пространства по бокам;

столько же - с задней стороны прибора.

Точные требования к вентиляционным зазорам всегда указаны в руководстве пользователя, - уточнили эксперты.

Температура

Когда в холодильнике выставлена слишком низкая температура, прибор не успевает удалять конденсат. Это, в свою очередь, приводит к образованию наледи. Эксперты CoolBlue, как и специалисты “АТЛАНТа” также назвали идеальным показателем около 4°C.

Дверь

Каждый раз при открытии дверцы внутрь попадает теплый воздух. Если это происходит слишком часто или дверь остается открытой надолго, компрессору приходится работать интенсивнее. Тем временем, простое решение - сократить время и частоту открывания.

Горячие продукты

Эксперты также посоветовали дожидаться остывания продуктов. Дело в том, что теплые остатки еды создают избыточную влажность. Это приводит к образованию конденсата на испарителе и повышает нагрузку на систему охлаждения.

Замена уплотнителя

Если предыдущие советы не помогли, проблема может быть в изношенном уплотнителе двери. Проверить это просто:

осмотрите резинку на признаки износа;

положите внутрь включенный фонарик.

Если при закрытой дверце виден свет, уплотнитель требует замены, - заявили специалисты.

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Ранее Telegraf.news писал о том, что содержать холодильник в чистоте — задача, требующая постоянных усилий. Этот огромный бытовой предмет вмещает в себя множество продуктов с разной степенью свежести. Зачастую понять источник неприятного запаха непросто. Некоторые белорусы борются с ним уксусом, содой, лимонной кислотой и нашатырем. Другие покупают различные девайсы: губки, поглотители и нейтрализаторы. Журналисты узнали у сотрудников минского завода “АТЛАНТ”, что все-таки полезнее для человека и техники.

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