🤝 Партнёрский

Опубликовано: 12.07.2025 14:42 , Обновлено: 05.08.2025

Куда деть стиральную машину или холодильник, которые вышли из строя? На эти вопросы затруднятся ответить многие белорусы. Это ведь не пакет мусора выбросить, да и весит немало. Куда обращаться и кому звонить? С такими вопросами журналисты Telegraf.news обратились к крупнейшему производителю бытовой техники в Беларуси ЗАО «АТЛАНТ».

Кто обязан забрать отжившую технику?

Первым делом на заводе сослались на Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 июня 2020 г. № 388 “Об обращении с отходами товаров и упаковки”.

“Это государственная программа, согласно которой абсолютно всех производителей и дилеров обязали заниматься утилизацией своей бытовой техники”, - рассказали в отделе сервиса “АТЛАНТ”. - Они организовывают собственные приемные пункты либо делают это на аутсорсинге с выплатой отчислений оператору вторичных ресурсов”.

Хорошая новость для обычного потребителя в том, что ни за что не нужно платить. Более того, можно даже слегка обогатиться.

“Оставлять на мусорке не надо. Зачем? Ведь это еще и самому нести надо. А тут достаточно позвонить, к вам бесплатно приедут и все заберут. Если доставляете сами , это тоже компенсируют: столько-то копеек за килограмм живого веса ”, - пояснил главный конструктор бытовой техники ЗАО «АТЛАНТ» Сергей Насеко.

Старая бытовая техника - вовсе не большая проблема, если знать, куда грамотно обратиться. Фото Telegraf.news/Алексей Смоленский

Специалист сказал, что у “АТЛАНТа” тоже осуществляет подобный сервис. Правда, функционирует он пока только по Минску и Минскому району.

“Достаточно позвонить в диспетчерскую - там сориентируют”, - посоветовал представитель завода.

А что делать не минчанам?

А что делать жителям других регионов? По словам Сергея Насеко, у них тоже есть выбор альтернативных фирм, которые занимаются утилизацией бытовой техники.

“Предложений достаточно. Больше всего на слуху БелВТИ, у которого много отделений по разным городам”, - подсказал главный конструктор.

В Беларуси работают специализированные компании по сбору отработанной бытовой техники

Новость Телеграф

Сколько платят за старую бытовую технику?

Журналисты Telegraf.news решили подчитать, какую сумму удастся выручить со старой стиралки или холодильника. Но учтите, как нас сразу предупредили, что итоговая оценка имущества зависит от региона и комплектности техники.

[info_b] Прайс “АТЛАНТа” - 25 копеек за 1 кг . Если учесть, что в среднем стиральная машина и холодильник весят по 50-80 кг, то выходит от 12,5 до 20 рублей за единицу.[/info_b]

Цена, которую вам заплатят за ненужные бытовые приборы, зависит от района проживания и целостности оборудования

«Разница приличная, хотя «мозги» одинаковые» — Спросили у работников «АТЛАНТ», какие холодильники и стиралки покупают сами

Зачем фирмам забирать у вас технику бесплатно?

Задали представителю белорусского завода-производителя вопрос, в чем интерес компаний заниматься безвозмездной погрузкой и доставкой техники прямо из квартиры, да еще и платить за это хозяевам пусть небольшие, но все же деньги?

“Бытовая техника - это драгметаллы. И по ним тоже есть отдельное постановление”, - коротко ответил Сергей Насеко.

Однако, если вы уже усомнились, стоит ли в таком случае расставаться со своей старой стиральной машиной или холодильником как “кладезем драгоценностей”, не спешите.

“Самим ценные металлы не достать”, - разубедил Сергей Насеко. И дал финальную рекомендацию: “Если техника еще работает - пусть работает”.

Можно вызвать эко-такси?

Вместе с тем организации, которые занимаются сбором поломанных бытовых устройств, убеждены: “Техника - это не мусор”. Сдав ненужные бытовые приборы тем, кто в этом разбирается, вы даете им шанс на вторую жизнь и одновременно спасаете экологию Беларуси.

Как альтернатива - можно вызвать эко-такси, которое совершенно бесплатно заберет старые холодильники, стиральные машины, мониторы и другую бытовую технику на переработку прямо из вашего дома. Туда же примут отработанные батарейки и люминесцентные лампы.

Ранее Telegraf.news писал о том, что покупка крупной бытовой техники — всегда серьезная трата. Извечный вопрос покупателя: где взять дешевле? Площадок сейчас прибавилось: фирменные магазины, торговые сети, онлайн-гипермаркеты и маркетплейсы. Как не попасть впросак и защитить себя от возможных рисков? Эксперты отдела продаж ЗАО «АТЛАНТ» разъяснили журналистам, где выгоднее и надежнее приобретать холодильники и стиральные машины. А также предупредили о нюансах, которые подстерегают белорусов при обращении к разным продавцам.

Новость Телеграф