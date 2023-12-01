Осевший жир на вытяжках исчезнет за считанные секунды. Ищите на этикетках моющих средств это вещество

Опубликовано: 01.12.2023 13:18 , Обновлено: 01.12.2023

Забитые осевшим жиром, посыпанные дополнительной порцией пыли и микроскопической копоти из воздуха - все это накапливается на вытяжках на кухне. Часто люди пренебрегают чисткой решеток иногда из-за лени, иногда из-за страха перед очень непростой работой.

К счастью, одна энтузиастка уборки поделился, как сделать вытяжки на кухне “совершенно новыми” за “считанные секунды”.

Фильтры вытяжки представляют собой мелкоячеистые решетки, расположенные снизу. Они служат для того, чтобы жир на кухне, который содержится в дыме при приготовлении пищи, не попадал в вытяжные отверстия, чтобы избежать их засорения и необходимости более дорогостоящей очистки.

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Поскольку вытяжка расположена прямо над варочной панелью и ее основное назначение - отводить пар, выделяемый при приготовлении пищи, со временем она становится о-о-очень жирной.

Чем дольше вы откладываете чистку вытяжки и фильтра, тем менее эффективной она будет и тем больше вам придется потрудиться, чтобы привести ее в порядок. Чтобы вернуть фильтры вытяжки в исходное состояние, Эми Джеймс на странице “Советы по уборке в армии миссис Хинч” в Facebook поделилась своим трюком.

“Итак, я использовала абсолютно все виды чистящих средств для своей вытяжки. Смазка для локтей сделала это за считанные секунды и сделала ее совершенно новой”, - призналась она.

Рядом с постом Эми поделилась фотографией одного из фильтров, который был наполовину покрыт жиром, а другая сторона казалась сверкающе чистой.

“Я попробовала положить их в посудомоечную машину, и мне показалось, что они все еще покрыты жиром. Я оставила их отмокать, протерла с помощью Cilit Bang, но по-прежнему безуспешно”, - рассказала женщина о неудачных попытках отмыть жир. Мало того, от вытяжки ещё и пахло не очень хорошо.

“Затем я просто побрызгала Elbow Grease (моющее средство, популярное в Великобритании - ред.), провела по ней зубной щеткой, и она сразу же смылась. 99 пенсов в большинстве магазинов”, - поделилась открытием женщина.

Почитав комментарии, оказалось, что Эми не одинока в своих восторгах, насколько хорошо работает чистящий спрей.

“Да, это средство чертовски потрясающее, я почистила свою вытяжку неделю назад. Боже, мне было стыдно. Обычно я кладу их в посудомоечную машину, но не сейчас”, - написала другая женщина.

Все бы хорошо, он такое средство в Беларуси не найти. И что же нам делать? Но дело не в названии, а составе британского средства. Там есть: Неионогенные поверхностно-активные вещества, катионные поверхностно-активные вещества и фосфаты.

Неионогенные ПАВ (НПАВ) — одни из самых прогрессивных и безопасных веществ, которые полностью распадаются в процессе мытья и превращаются в углекислый газ и воду. Такие средства практически не раздражают кожу и слизистые оболочки, хорошо сочетаются с другими вспомогательными компонентами средства, обладают отличным моющим эффектом. Именно благодаря им моющие средства справляются с жиром.

Например, в белорусских магазинах можно найти такие гели и спреи: Gloss, Dos-clean, Grass “Floor Wash” и другие.

Кстати, проблема грязных и забитых вытяжек настолько большая, что мы уже писали другие советы на эту тему. Эксперт по уборке Линси Кромби поделилась простым способом чистки вытяжки. «Фильтры для вытяжек часто забываются и могут привести к неприятному запаху на кухне, если они не чистые, замочите их в теплой мыльной воде и простом уксусе», — посоветовала она.

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