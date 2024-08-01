Огурцы в холодильнике быстро вянут? Вот что нужно делать, чтобы оставались свежими больше 3 недель

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Опубликовано: 01.08.2024 10:02 , Обновлено: 01.08.2024

В сезон огурцов многие белорусы предпочитают запастись этими овощами впрок и подолгу хранят их в холодильнике. Однако нередко в таком случае приходится констатировать их быстрое увядание и порчу. Пользовательница TikTok поделилась найденным на просторах интернета способом хранения огурцов в холодильнике, после которого они остаются свежими даже спустя несколько недель. Что нужно делать?

Многие потребители огурцов нередко сталкивались с проблемой их быстрой порчи в холодильнике. Случается, что овощи уже спустя несколько дней становятся вялыми, а иногда даже начинают плесневеть. Чаще всего проблема кроется в неправильном хранении.

Многие помещают огурцы в целлофановый пакет, в котором овощи и отправляют на хранение в холодильник.

При таком раскладе они начинают преть и, как следствие, быстрее портиться. Поэтому лучше не класть их в холодильник в пакетах.

Перед хранением тщательно их просушите, затем выложите на тарелку или пластиковый поднос и только потом ставьте на положенное место. О том, куда лучше не класть огурцы Telegraf.news подробно рассказывал ранее.

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Лайфхак, который сохранит свежесть до месяца

Существует способ, который позволит сохранить свежесть огурца в холодильнике намного дольше. Он подходит как для овощей собранных со своей грядки, так и для огурцов, купленных в магазине.

Для этого, прежде чем убрать огурцы в холодильник, их нужно поместить в миску или лоток с водой.

Налейте в ёмкость воду так, чтобы огурцы можно было погрузить в неё на 1-2 сантиметра хвостиками вниз. Хранить огурцы в таком виде нужно в выдвижном ящике, предназначенном для овощей.

“Эти огурцы я уже храню в холодильнике дней 10, и они до сих пор твёрдые, зелёные и невялые”, - рассказала пользовательница, которая проверила действенность этого лайфхака.

Воду для такого способа хранения следует регулярно менять. Ещё одно важное условие - не мыть овощи перед погружением в воду.

Благодаря такому способу огурцы будут сохранять сочность до 3-4 недель.

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