Об этой скрытой функции ручки шампура для шашлыка мало кто знает. Как облегчит процесс?

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Опубликовано: 18.04.2024 12:52 , Обновлено: 18.04.2024

Шампуры бывают разных форм и размеров. Например, у одних ручка - закрытая деревянная, а у других — металлическая, с завитком на конце. Наверняка многие думают, что последняя предназначена для удобства переворачивания мяса. Однако у таких полуколец есть функция, о которой знают лишь единицы. Попробуйте применить её следующим образом — и не пожалеете.

Обычно люди просто держаться за эти металлические ручки с завитком, чтобы крутить шашлык на мангале. И никто не задумывается, как же эта часть шампура может облегчить жизнь в конце приготовления.

Дело в том, что с помощью ручки гораздо быстрее и проще… снять всё мясо с другого шампура. Не верите? Тогда лучше проверьте сами.

Этот трюк показали в TikTok, и он понравился тысячам пользователей.

“Моя жизнь не будет такой, как раньше”, — написал один из комментаторов.

“Я думал, все так делают”, — удивился другой.

А кто-то посоветовал сначала помыть шампур перед тем, как снимать мясо.

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А зачем на шампурах нужна спираль?

Кстати, это не весь секрет шампуров для шашлыка. На всех приспособлениях есть спираль, но мало кто задумывается, для чего она там. Хотя, об этом не так уж трудно догадаться.

Дело в том, что спираль нужна для равномерного прожаривания мяса со всех сторон. Именно она позволяет удобно фиксировать шампур в нужном положении.

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