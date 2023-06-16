Решили пожарить мяса? Вот простой способ почистить потом гриль

Опубликовано: 16.06.2023 17:46 , Обновлено: 12.09.2023

Приготовление мяса на гриле может привести к образованию канцерогенов, которые потом остаются на металле. Есть простой способ как почистить гриль с помощью подручных материалов.

Все что вам понадобится - это кусок алюминиевой фольги и щипцы, написали в Food52.com.

Сперва отрежьте кусочек алюминиевой фольги, примерно такого размера, как на фото ниже.

Затем скомкайте фольгу в шар – он будет основным инструментом в чистке гриля.

Плотно поместите шарик в щипцы, затем начните чистить им поверхность решетки гриля (лучше делать это, пока гриль еще теплый). Фольга удалит все самые липкие кусочки гриля за считанные секунды.

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