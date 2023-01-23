Зачем сыпать соль в стиральную машину? Вещи станут идеальными

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Опубликовано: 23.01.2023 10:00 , Обновлено: 13.09.2023

Зачем класть соль в стиральную машину? Это домашний способ наших бабушек, который хорошо работает и при ручной стирке. Эти маленькие белые кристаллы могут значительно облегчить вам жизнь. Стоит знать и использовать этот лайфхак.

Соль издавна применяли при стирке штор или скатертей, ведь она эффективно выводила пятна и восстанавливала их белоснежный цвет. Сегодня мы также можем использовать этот простой способ, чтобы придать свежий вид полотенцам или нижнему белью.

Что немаловажно, соль подходит не только для стирки светлых и белых вещей. Ее можно с успехом использовать для цветных тканей. Тогда продукт оживит цвет и предотвратит его выцветание.

Просто насыпьте две столовые ложки соли в отсек для ополаскивателя и наслаждайтесь идеально чистой и красивой одеждой. Это не только способ восстановить их первоначальный цвет, но и эффективный метод удаления пятен.

Если пятно свежее, посыпьте его солью и оставьте на несколько часов. Вы также можете замочить одежду в солевом растворе перед стиркой. Соль также поможет избавиться от застарелой грязи, но конечно в этом случае нет гарантии, что материал будет выглядеть как новый. Разница точно будет заметна.

И это еще не все. Стирка с солью также помогает устранить неприятный запах — эффективно удаляет сигаретный дым или запах пота.